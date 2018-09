Todo indica que ahora sí arrancó la campaña del presidente Duque. De tanto gobernar, de tanto llevarles la contraria a los fundamentalistas a punta de sensateces y de pactos de demócrata y de posturas antibelicistas, había olvidado ir por ahí haciendo promesas de candidato uribista, pero esta semana en Nueva York, ante el perdonavidas de Trump, se ha valido de la lucha contra las drogas para aplazar la indignación de los gringos, de los padres de familia que envejecerán diciendo “a este país lo que le hace falta es mano dura” y de los derechistas irredentos que aún le buscan la cola de diablo con los ojos entrecerrados. Duque repitió con el dedo índice que en su gobierno se decomisará a todos la dosis personal de droga. Y que se estudia la fumigación con el viejo herbicida que según la OMS puede producir cáncer y según la PNAS puede acabar con las abejas.



Y, en el vaivén de sus declaraciones de presidente de los noventa, recobró la exitosa letanía de campaña “no queremos ver a más familias destrozadas por las drogas ilegales”.

Colombia no puede, ni debe ni tiene por qué pelear con Estados Unidos, pero, luego de 30 años de esta guerra sin fondo que nos tiene así, se ha ganado la autoridad para hacer las cosas a su manera.

Fue en esa reunión donde el tambaleante de Trump vaticinó, encogido de hombros y pensando en otra cosa, que si Duque cumple su promesa de luchar contra las drogas será “el mejor”, pero si no lo hace, si no logra pacificar esta nación de cultivos de coca, no será más que “otro presidente de Colombia”. Claro: Duque será cualquier presidente de este país acomplejado si volvemos a relacionarnos con los gringos como pidiéndoles perdón por sus abusos, si seguimos poniendo en escena la fracasada guerra contra las drogas y repetimos que la ONU ha revelado que en esta tierra hay 171.000 hectáreas de coca, pero olvidamos que también ha probado –como recordó la representante Goebertus– que el 91 por ciento de las familias que se registraron en el proceso de sustitución erradicaron de manera voluntaria. Claro: a Trump le da igual.



Colombia no puede, ni debe ni tiene por qué pelear con Estados Unidos, pero, luego de treinta años de esta guerra sin fondo que nos tiene así, se ha ganado la autoridad para hacer las cosas a su manera, para volverse una prueba viviente de que la prohibición recrudece la violencia de cualquier sociedad, para no asumir la culpa del narcotráfico –semejante negocio exacerbado por el mundo entero– como una víctima atrapada en una relación abusiva. Y es importante que Duque, así nombre hacedores de lapsus en cargos diplomáticos, y esté rodeado de enemigos del periodismo, de uribistas que insisten en acabar con las altas cortes y de gente capaz de anhelar una intervención militar en Venezuela, vuelva de su campaña y siga reconociendo el valor de dar con lo que nos une.



Nos une el miedo al país. Nos unen el círculo vicioso de la violencia, las promesas altisonantes de los populistas, la desconfianza correspondida por el Estado. Nos une esta guerra contra las drogas que no derrotará el negocio ni acabará nunca –y, como insinuó el propio Duque ante la ONU, hasta el fin montará ejércitos de trastornados, pondrá en peligro a millones de incautos, librará a los padres de familia de sus responsabilidades, animará a los gringos a meterse donde quieran, enturbiará, corromperá, engendrará a la clase política– por obra y gracia de la prohibición. Nos une que a este paso no quedará mundo: que a este paso la deforestación, la fumigación, la quema de la guerra van a volver irrelevante cualquier discusión porque no habrá donde tenerla.



Tenemos en común que sobrevivimos al mismo lugar al mismo tiempo: es más que suficiente. Pero ser colombiano tiene que dejar de ser un complejo. Y el pacto por Colombia que propone Duque tendría que incluir la no repetición de los errores que se han cometido de rodillas en la lucha contra las drogas.



RICARDO SILVA ROMERO

- www.ricardosilvaromero.com