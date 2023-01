Por qué hay tantos miedos colombianos: miedo a decir lo que se piensa, miedo a salir a la calle, miedo a los números desconocidos, miedo a los patrulleros que piden papeles, miedo a los agentes del Estado, miedo a los medios. Por qué abrir la puerta de la casa sigue siendo un acto de coraje: porque acá se ha podido aniquilar e injuriar sin temor a las consecuencias, pues ha sido una proeza hacer justicia. Sin justicia dejamos de hablar la misma lengua. Sin justicia estamos en manos de la violencia, de la venganza y de la tiranía. Se vive en un panóptico de extremistas, con la mirada puesta en el pulgar de los poderosos, si no hay justicia. Y no hay justicia –solo hay buena o mala suerte– si no se devuelve la razón a las víctimas, si no se pone en escena la verdad, si no se despierta la piedad de la gente.



(También le puede interesar: Democratismo)

Las páginas judiciales son nuestra primera plana porque nuestra noticia diaria es este viejo pulso entre justicia e injusticia. En los titulares de estos días un excongresista tuvo que responder por la masacre de La Rochela, el general de la retoma del Palacio de Justicia rindió cuentas en la JEP y la Corte Suprema investigó las denuncias de abusos sexuales en el Congreso. En las redes de estos días, gracias a un especial de EL TIEMPO sobre lo impune que ha sido la desaparición forzada, se habló de escuelas de descuartizadores, de rescates por cadáveres de secuestrados, de 99.235 cuerpos perdidos que prueban que esta democracia ha soportado el horror de varias dictaduras. En la Colombia de estos días se defendió al ministro Iván Velásquez, que tantas veces ha restituido la fe en la justicia, de sus persecutores de siempre.

Sirve leer La impunidad del poder, el admirable libro de Ramón Jimeno, para agradecerle a Velásquez su coraje de cada largo día: su valor de novela de las de antes para devolverle la voluntad a la justicia, para desmontar los pactos entre los poderes legales e ilegales, para librar al Estado de la criminalidad enquistada desde el corazón hasta el cerebro. Velásquez ha visto cómo se va asumiendo la balada de los narcos en un país en el que emerger es inverosímil; cómo se van quedando impunes tantos horrores de dominio público; cómo se van normalizando la violencia estatal, la persecución judicial a los débiles y la justicia por mano propia contra los victimarios: “Don Corleone nos dará justicia”. Velásquez hizo su trabajo aunque lo siguiera a muerte aquel DAS escabroso que sitió a la Corte Suprema por atreverse a investigar la parapolítica.

En la Colombia de estos días se defendió al ministro Iván Velásquez, que tantas veces ha restituido la fe en la justicia, de sus persecutores de siempre. FACEBOOK

TWITTER

Si de vez en cuando se le aparecen ciertas sombras a Velásquez, si de tanto en tanto piden su cabeza las derechas alucinadas y si su brillante paso por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala aún le trae hostigamientos e infamias, es porque la justicia está plagada de enemigos. La justicia es el final de la caridad de los poderosos. La justicia trae la catarsis y trae el alivio, pero lo hace entre las furias y los desquites y los intereses. Sobrecoge y repugna la barbarie de los ejércitos y de las guerrillas que se ha estado desenterrando en los tribunales de paz y en los medios. Pero también desencaja, como siempre, a quienes han estado detrás: según Fasol, el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, de 1979 en adelante ha habido 393 asesinados, 548 amenazados y 205 víctimas de atentados entre jueces e investigadores de acá.

Hemos tenido una justicia intimidada, sinuosa, maniatada, que no ha sido refugio sino azar, pero también ha habido mucho valor en esta tierra. Respaldar a quienes se atreven a ser justos, en las fiscalías, los tribunales y las cortes vigiladas por tantos criminales que ya ni saben que lo son, es elevar y responder una plegaria contra el miedo.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

(Lea todas las columnas de Ricardo Silva Romero en EL TIEMPO, aquí)