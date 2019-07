Que yo sepa, solo en este país le han pegado seis tiros a un futbolista por cometer un autogol. Fue a las 3:13 a. m. del sábado 2 de julio de 1994 en el parqueadero de una discoteca en la vía Las Palmas de Medellín. El líbero Andrés Escobar lidió como mejor pudo a un cerco de borrachos que, en el vergonzoso viacrucis hasta su Honda Civic, seguían echándole la culpa de la eliminación de Colombia del Mundial de Estados Unidos: “¡Autogol, autogol, autogol!”, gritaban. Él, que sobre todo era un buen hombre, pidió calma con el ceño fruncido: “Respeten, por favor, respeten que todos sabemos que no fue mi culpa”, dijo. Y entonces se subió a su carro. Y unos segundos después, con la lógica mecánica de la mafia, un esbirro ejecutó la descabellada orden de matarlo: “Dele, Marrano, dele”.

Fue en el país de hace veinticinco años: este país. Ya el Frente Nacional había conjurado, a su manera, la barbarie bipartidista. Pero, justo cuando los gobiernos empezaban la tarea negada e importante de negociar con las guerrillas el fin de la violencia política, fue evidente que la debilidad del Estado, la enajenación de la cultura, el cinismo de tantos líderes criollos, la megalomanía de los narcos y la perversidad de las agencias gringas nos habían condenado a la imperdonable guerra contra las drogas. Y el negocio de la cocaína no solo había reescrito la sociedad colombiana, sino que había reteñido el mapa de Colombia. Y todos los ámbitos –las familias, los reinados, los torneos de fútbol, las campañas políticas, los modos– habían sido rebarajados por la mafia.

Como hoy. Si seguimos soportando las presiones de las multinacionales de agroquímicos para rociarnos de glifosato a nosotros mismos, si seguimos capoteando los matoneos de los gobiernos norteamericanos para incendiar el campo en el nombre de esa moral rentable, si seguimos fallando a la hora de proteger a los líderes sociales mientras las bandas de los traficantes se disputan las antiguas regiones de las Farc, es porque seguimos varados en la interminable guerra contra las drogas. Si el futbolista William Tesillo acaba de ser amenazado de muerte por haber botado un penalti en el partido contra Chile, en una Copa América más, es porque aquí se habla con propiedad la lengua de la mafia. Y tanto para los narcos como para los fanáticos no existen “los otros”, sino “los daños colaterales”: “¡Penal, penal, penal!”.



Algo raro pasa acá. Que yo sepa, solo en este país es posible predecir que cada fin de semana largo, de lunes festivo, van a morir unos sesenta viajeros en las irresponsables carreteras: “Cada vez que se viene un puente, y veo las familias montándose en sus camionetas –me dijo un taxista el viernes pasado–, pienso en cuáles serán los que no van a volver”. Porque, a un mes nomás de cumplir sus primeros doscientos años, esta república no parece haberse puesto de acuerdo en la importancia de la vida ni en el valor de la muerte. Porque, a estas alturas de su historia, esta cultura no ha conseguido que matar sea impensable: “Vas a ser la próxima líder asecinada”, dice la amenaza que le enviaron a la valiente Yirley Velasco, en El Salado, hace unos días.



Es increíble veinticinco años después. Se lo apostamos todo a que la Selección Colombia iba a ganar el Mundial de 1994, en plena campaña de los narcocasetes, convencidos de que ese equipo de genios iba demostrarle al mundo que no somos una cultura trastornada por la cocaína, una cultura de redentores crucificados, sino una nación de talentos. Y nuestra respuesta al fracaso –sí, parece clave empezar a hablarlo en plural– fue el asesinato de un hombre disciplinado, generoso, decente, que cometió el único error que se cometió de buena fe aquella vez.



