Piensa uno en las forzadísimas continuaciones de las películas de serie B, en 'El regreso de los muertos vivientes' o en 'Retroceder nunca, rendirse jamás 3: hermanos de sangre', cuando se entera de que el exvicepresidente Vargas Lleras es el gran refuerzo de este gobierno que no se saca ases sino doses de la manga. Piensa uno en los reencauches tristes –“esto es lo que hay”– de la percudida liga de fútbol colombiano: “¡Viene Gamero a Millonarios!”. Siente uno que le están haciendo trampa, como si ganara 6 a 1 un equipo flojo que tenía que ganar 5 a 0 para clasificar, pues esta presidencia juraba por su Dios que las sucias ‘mermeladas’ eran cosa del pasado: “Usted es el copiloto de un avión que va en picada y se durmió todo el vuelo”, le recordó el altivo Duque al cansino Vargas en un debate de la campaña presidencial de 2018, y ahora suena a vaticinio.



También le advirtió, en el mismo escenario y la misma farsa en la que ambos se acusaron de haber trabajado con Santos, que “Churchill decía que se puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido”: jajajá. Y, sin embargo, no tiene nada de raro que ahora sean del mismo equipo, no, porque en el fondo siempre lo han sido. Es que es un gremio con su propia solidaridad de cuerpo. Es que es una mentalidad como de exalumnos de diferentes promociones del mismo colegio. Es una forma de ser que carga en el hombro derecho un diablito con corbatín que le susurra “no nos vamos a dejar de estos mamertos”. Y, mucho más cercana a los números que a las palabras, no solo tiende a celebrar peligrosamente cifras de obras y de bajas, sino que suele perder la paciencia –y ceder a la guerra– al tercer llamado a su unidad.



Resulta difícil cambiar a estos políticos sin haber cambiado antes de sociedad. Creo, porque estoy de este lado del espectro, que para empezar necesitamos un progresismo que no les tema a los asuntos que suenen conservadores, que no estereotipe, que no renuncie al diálogo con todo aquello que le suene a “cultura dominante” –para qué el debate cuando se da por hecho que la persona que se tiene enfrente solo representa su sexo, su raza, su clase, su manada, su pasado, su edad– y que no despilfarre los días en cacerías de liberales menos liberales. Creo que requerimos un progresismo que tenga claro que la derecha siempre llega unida a las elecciones. Y además sepa vendernos la idea de que seguiremos malgastando el tiempo en planes y planes mientras no reconozcamos –y venzamos– esta adicción a esta violencia: el año pasado hubo 36 masacres en Colombia.



Si algo nos recuerdan las pandemias de los últimos días –el coronavirus, el feminicidio, el ecocidio, la crisis de las democracias, el contraataque del fascismo– es que, gústenos o no, compartimos tanto el derecho a seguir vivos como esta vergonzosa incapacidad para honrarlo. Si para algo puede servirnos la alegoría aquella del avión que va en picada es para darnos cuenta de que somos todos nosotros, sin importar lo que seamos o creamos o debamos o pensemos, los que vamos aquí adentro, y más allá de nuestras ideologías y de nuestros diálogos de sordos no nos hemos merecido nunca estos pilotos con estos copilotos que no han podido ni han querido entender que en pocas palabras el suyo es el oficio de proteger la vida y de causar la convivencia.



Que hagan la quinta parte de la peor película de la historia si hay gente dispuesta a pagar por su suplicio. Que el equipo de fútbol de la infancia tenga el descaro de contar con que uno va a seguir ahí a pesar de todo. Pero que estos citadores de Churchill se vuelvan por fin el pasado algún domingo de elecciones en el que esta sociedad termine de volverse otra.



Ricardo Silva Romero

