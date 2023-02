El contexto de Colombia es la guerra. Por supuesto, hemos logrado abstraer el horror, e incluso desdoblarnos, para alcanzar la gloria de las vidas comunes y corrientes, pero estos conflictos degradados, con sus estadísticas de infierno, con sus 16 masacres, sus 26 secuestros y sus 17 líderes sociales asesinados en lo que va de este año, son el conjunto de las circunstancias que nos rodean. Nuestras rutinas de lunes a domingo, por más agobiantes o sabias que sean, por más revueltas o serenas que resulten, pasan por culpa y a pesar de la guerra –y su cultura de la aniquilación–, y si a veces nos parece absurdo todo lo que pasa en este país, desde su desigualdad distópica hasta su corrupción de fin del mundo, es porque tendemos a sacarlo de ese contexto. Que Leyner Palacios tenga miedo es terrible e inadmisible, pero es lo normal en este sitio.



De qué clase de país tiene que irse de una vez, cuanto antes, un líder social reconocido en el atento mundo de la paz por su defensa diaria de la vida. El admirable Leyner Palacios es el hijo descalzo de un policía de Pogue, el estudiante tenaz que se puso el nombre que se puso porque los paramilitares solían matar a los homónimos, el sobreviviente que perdió a veintiocho familiares en la explosión y el derrumbe y el fuego cruzado de la masacre de Bojayá, el deudo que dos décadas después seguía identificando huesos desenterrados de fosas comunes, la voz definitiva de la Comisión de la Verdad que insiste e insiste en denunciar la orfandad de los defensores de derechos en aquellos cogobiernos de las tropas legales e ilegales. Pero de nada sirve lo sobrevivido, ni lo alcanzado, ni lo reconocido en un país en guerra.

Palacios recibió una escalofriante amenaza de muerte, otra más, el domingo que acaba de pasar. Había vuelto a Quibdó, tierra regida por bandas criminales, a presentar el informe final de la Comisión de la Verdad, pero unas horas después tenía en sus manos un mensaje de quién sabe qué clan que le ordenaba no volver más por allá. Se tuvo que ir. Escribió en Twitter su grito de auxilio: “Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten”. Vino a Bogotá a decir, en la oficina de la ONU, que Colombia aún es un mundo racista que desampara a su población étnica, que el país no ha querido pasar el informe por su corazón, que todo el tiempo teme por lo que pueda pasar con tantos líderes que no pueden hablar, que el problema no es él, sino el país: “Si se protegiera a las comunidades, yo no tendría que irme”, dijo.

En la cuesta de enero leí el volumen del informe que documenta cientos de miles de exilios: ‘La Colombia fuera de Colombia’. Están ahí adentro las propagandas macabras, los panfletos que les llegan a quienes lideran las transformaciones sociales, las persecuciones de los reclutadores de niños, las torturas, los trajes solo para los funerales de los amigos, las virgencitas de la suerte, las rutas traicioneras de los destierros, los limbos a los que se llega, los desgarros, las tardes en las que no se logra llorar porque no se sabe por qué duelo empezar, los machismos que no cesan, las noches en las que se piensa “ya voy a volver”, los objetos personales, llenos de historias, que se quedan atrás para siempre. ¿Es extraño que el excomisionado Palacios viva el viacrucis que escuchó durante meses? No. En un país en guerra, no.

Habría que comenzar por el fin de ese viacrucis. Escapar del país tendría que ser, ahora sí, innecesario e insólito. Ningún defensor de lo mínimo debería temer.

Pero tiene que implementarse el Acuerdo de Paz. Tienen que seguirse a rajatabla, como prometió el Presidente, las recomendaciones del informe de la Comisión. Tiene que ser seria e irrompible la necesaria Paz Total.

