Colombia es un bulto de cables enredados. Todo sería menos visceral en esta nación que convive con el infierno –podríamos debatir sin puñales, podríamos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en el significado del semáforo en rojo– si pudiéramos cerrarle el paso a una guerra de guerras que empobrece y enerva la realidad política. Por obra y gracia de la costumbre del horror, que se ha ido apilando y no ha dejado ilesos ni siquiera a quienes lo niegan y a quienes lo ven desde lo alto, aquí no se pone en cuestión el mensaje, sino el mensajero: “Ingeniero mejor que guerrillero”, declaró cierto excandidato, a su galería, apenas supo los resultados de la primera vuelta. Y es de esperar, entonces, que este gobierno de los viejos críticos del país sea también una oportunidad para abrirle paso a una oposición veraz, seria, que sea la medida de la democracia.



Sí que ha sido colombiano el exterminio con cuentagotas de la oposición. Sí que ha dolido y desmoralizado tener que vivir sin que se den cuenta. El Frente Nacional quiso conjurar nuestras peores violencias –las represiones políticas, las subversiones y los conflictos armados en tantos lugares negados a muerte–, pero, entre las fiebres de la Guerra Fría, vio el avance de esta cultura de la aniquilación que sigue siendo nuestra gran derrota: en sus narices bipartidistas se separó lo militar de lo político, se usó el conflicto armado para promover el miedo a la izquierda, se satanizó con furia la protesta social, se persiguió el sindicalismo hasta borrarlo del mapa, se llegó a aquella democracia incierta en la que el único partido era el gobierno, y, cuando no se les cooptó o se les chuzó o se les exterminó, se redujo a los opositores a aguafiestas.

Solo hasta hace cinco años fue posible un estatuto de la oposición para “proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar”. El “no” en el plebiscito le había partido el corazón al pacto de paz. Subía al poder una oposición ad hominem, conspiranoica e inverosímil, de los mismos contra los mismos, que empezó en mentira y acabó en posverdad: “¿Quieres ver a Timochenko presidente? Vota sí”, decía una valla vil en Santa Marta. Hacer control político sonaba, en fin, a calvario en vano. Si el gobierno pasado tuvo una función en nuestra historia fue la de haber obligado a la atomizada oposición de medio siglo, desde la UNO hasta el Pacto Histórico, desde los sobrevivientes del exterminio político hasta la protesta social, a soportarse, a darse cuenta. Si los funcionarios del nuevo gobierno tienen en sus manos una tarea clave es la de tratar a sus contrarios como hubieran querido que sus contrarios los trataran.



Colombia es un noticiero amargo con sección de deportes. Día a día hay titulares para la ansiedad: un par de líderes sociales asesinados en Ituango, un par de intimidaciones a periodistas, un par de ministros de último minuto que parecen traer a cuestas los enredos de siempre. Pero también hay serias razones para la esperanza: Petro, que, consciente de que la guerra lo pervierte todo, ha pedido a las fuerzas armadas ir del conteo de bajas al conteo de vidas, comenzó su presidencia por reunirse con Uribe, con Hernández y con Vargas Lleras para darle su lugar no solo a su oposición, sino a ese medio país en vilo que hace nada votó contra él. No sobra que el Centro Democrático, libre de ese resentimiento contra Santos que nos puso en riesgo a todos, parezca dispuesto a pronunciar sus reparos más como partido que como bodega. Pero lo que va a desenredarnos los cables es un gobierno digno, democrático, que siga dando ejemplo.



Que sea de piel gruesa. Que escuche. Que entienda que la oposición no es una bajeza para que la oposición no la cometa.

RICARDO SILVA ROMERO

