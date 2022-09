Sucede en Colombia, sí, pero es absurdo. Una voz pregunta “usted por qué está marchando, señor, qué quiere decirle al Gobierno”. Y un ciudadano aturdido, con un cartel hecho a mano en la mañana, da la respuesta más sincera en la historia de las respuestas: “¡No a la protesta!”, grita. No es un lapsus, no, no es un chiste de Quino. Es la prueba de que las manifestaciones de este lunes –precoces pero ciertas– son puestas en escena de un contramovimiento que se opone con las uñas y los dientes a las causas progresistas. Podría uno reducir el #TodosALaCalle26S a sus noticias falsas y sus posverdades reaccionarias y sus violencias: “¡Vade retro, Petro!”, “¡no más satanismo!”, “¡los simios gobernando!”, “¡con un comunista es tiro en la mula y pa’l río!”, “¡no queremos médicos cubanos!”, “¡que reviva Carlos Castaño!”. Pero menospreciar una marcha es, siempre, un error: la experiencia del sí y el no demuestra que es mejor oír.



Tanto Petro como Uribe lo saben de memoria. Pero, según lo prueba la dramática reunión que sostuvieron el martes, cada día lo tienen más claro. Después de las guerras mundiales, repito, se dio de hemisferio a hemisferio “el centrismo”: el pacto de la socialdemocracia con el capitalismo liberal para salvar a los pueblos de sus tiranías. Se oxidó ese acuerdo, y la ONU fue de mantener la paz a ser testigo de las guerras, y triunfaron los extremismos de Maduro a Trump, y las nuevas generaciones, cansadas de las promesas incumplidas, olvidaron el horror que ofician las dictaduras, porque “el centrismo” sobre todo benefició a un puñado de ricos que a duras penas jalonaron a su clase media hecha de clientes. Si Petro convocó a Uribe, y Uribe habló luego sobre no estigmatizar ni reducir a “neocomunismo” la democracia social de Petro, es porque solo nos queda renovar esa vieja alianza en el borde del despeñadero.

No hay que uniformarse. No hay que quererse. Hay, simplemente, que permitir este país. Hay, simplemente, que dejar en paz este país. Reconocerle sus luchas. Darles lugar a sus reivindicaciones. Hacerse a un lado mientras se grita y se grita #NoMatarás hasta que por fin se cumpla el mandamiento.

Hablar de Carlos Castaño el bueno, el que dejó las armas, empeñado en mostrarnos su galería de esta guerra en las aceras afanosas del país. Hablar de Carlos Castaño el explorador, el antropólogo que descubrió y salvó el Chiribiquete, dedicado en cuerpo y alma a protegernos un cosmos.

Dar con una socialdemocracia que no desprecie ni impida el país que salió adelante mientras el otro país naufragaba en la guerra, pero, sobre todo, dar con un capitalismo que no siga retrasando el cumplimiento de las promesas de la democracia.

¿Cabe la Colombia marginada, negada, segregada y violentada que estalló el año pasado en la Colombia que marcha contras las marchas? ¿Cabe la Colombia progresista en la Colombia que progresó? Quién sabe. Quién quita que seamos capaces de reconocer tanto las razones detrás del no como las razones detrás del sí. Sea como fuere, este gobierno que encarna decenas de causas de vida o muerte tiene por delante la tarea decisiva de recordarles a propios y a extraños –sin ceder ni un aliento en la educación contra el fanatismo, el machismo, el racismo, el clasismo– que la convivencia no es solo lo humano, sino también lo práctico. Hay gente seria que cree que el país iba bien. Hay muertos de miedo que llegaron al extremo de votar por el ingeniero. Hay comentaristas ansiosos, deshabituados al vaivén de la democracia, que ven perdido un partido que está comenzando. Y a todos hay que oírlos y hay que gobernarlos.

Quién quita que se pueda. También hubo un tiempo absurdo en el que parecía fatal e imposible un gobierno como este.

