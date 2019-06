El mundo se va a acabar, empezando por Colombia, siempre que uno se asoma a las redes sociales: #Apocalipsis. Yo entro a Twitter varias veces al día a ver qué está pasándonos ahora. Pero, luego de diez años de pensar cuál es que es la gracia de estar allí, hago lo imposible para que las guerras de hashtags –las degradadas guerras de numerales: de lemas– no me acaben de secar el seso. Puede uno dar con lo que en psicología llaman una “estrategia de afrontamiento”: el #NoLeTengoMiedoaUribe que se lanzó el fin de semana, como un llamado de auxilio, en defensa de un par de críticos del expresidente. Y pronto se tropieza con una reacción con vocación de estigma que logra reducir a dos bandos este lugar ancho y ajeno: #LeTemoALaIzquierdaTerrorista. Y por un momento parece que no hubiera arreglo.

Fue hace doce años cuando al experto @ChrisMessina, el usuario número 1.186 de Twitter, le dio por inventarse los hashtags. Que han servido para reunir destinos: de #SoyCampesino a #MiSelecciónDelAlma. Han sustituido los titulares de los medios de comunicación: de #ObjetivoChile a #AsambleadelaOEA. Han empujado debates importantes: de #AbortoLegalYa a #TodasLasFamiliasSonFamilia. Han sido claves para tomar consciencia de las peores pandemias: de #YoTambién a #UnLíderEnMiLugar. Y han aparecido en el diccionario Merriam-Webster, desde 2014, ante la agotadora evidencia de que cada día hay 125 millones de hashtags –de todas las índoles– en el espacio de Twitter. Pero, como han caído en manos de los esbirros de los poderosos, han estado sirviendo también para echarle leña a la violencia.



Para enrarecer verdaderas causas. Para aniquilar prestigios. Para reducir todos los asuntos a un par de barras bravas extraviadas en una competencia de retuits.

Puede uno imaginar a los peores psicópatas de la Historia defendiéndose a punta de numerales cínicos que justifican la violencia, #StalinPurgueDuélaleAQuienLeDuela, #HitlerAlemaniaEstáContigo, #LoQueEsConPinochetEsConmigo, en el intento de convencer a los incautos de que incluso el horror tiene dos caras. Puede uno ver a los asesores de las campañas de los inescrupulosos, aquí en Colombia, pensándose modos de revendernos la polarización tan temida –un referendo que derogue las altas cortes, una papeleta contra la droga, un hashtag que vincule a la izquierda con el estigma de la lucha armada– para emberracar las inciertas elecciones de octubre. Puede uno notar cómo los eslóganes baratos están conduciendo a estas sociedades abrumadas que cada día van a precisar más del humor, de la crítica, del arte.



Hoy en día, cuando cada quien puede ser su propio medio en vivo y en directo, cuando cada político de aquellos está en la capacidad de venderle su amañada versión de la historia a su público cautivo, cuando los estrategas de las redes se han vuelto peritos en hashtags que mantienen las realidades a raya –y tratan de evitar que sigan siendo las revelaciones de los noticieros o las investigaciones de la prensa las que formen las opiniones de la gente–, el periodismo sereno parece más necesario que nunca. Y, sin embargo, aun cuando deploremos que sigan apagándose las ventanitas de las salas de redacción, aún no es claro qué tan dispuestos vamos a estar los lectores colombianos a sostener –antes del fin– los medios corajudos, serios e independientes que nos merecemos.



Se dará. No me creo el cuento de la sinsalida. Sí es un mundo enfrascado en engañosas guerras de hashtags pensados por esos fabricantes de enemigos que rodean a los politicastros: #HoyMarchoPorlaPaz versus #NoMarchoPorDepravados. Pero sigue siendo, sobre todo, una época llena de nuevas herramientas para ponerse de acuerdo en lo humano: #PorMaríaDelPilarHurtado.



