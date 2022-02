Si no quiere, no lo haga. Pero basta asomarse un rato a esta campaña perpetua e infernal, como un descenso a tumba abierta, de Vuelta a Colombia, narrado por miles de tiktokers, para entender por qué aquí no se confía en los que piden, ni en los que dan ni en los que cuentan los votos: esta procesión de propagandas, un circo de fieras para fieras, sí que ha volcado en el piso los males criollos –el pavor a que llegue al poder gente que sí represente esta suma de países, la financiación con vocación de inversión en el desastre que beneficia a los dueños de siempre, la corrupción que no lo es si es para impedir el comunismo de turno, la guerra delegada a los ejércitos salvajes que ha vuelto hábito las matanzas, las desapariciones, los desplazamientos forzados, los asesinatos de líderes– que nuestros peores gobernantes suelen negar a sangre y fuego: “Yo no hablo, sino que hago”, dicen, sí, qué fiasco hemos sido.



(También le puede interesar: Estafadores)



Si no quiere perderse en los detalles de la pesadilla de esta campaña de partidos borrosos, ni quiere correr el riesgo de militar en desilusiones, sino simplemente votar por alguna candidatura que le suene sensata, por favor hágalo: no nos sobran los sabios. Pero cumplo con contarle que la Misión de Observación Electoral ha advertido que 319 municipios están en riesgo de fraude, que la Registraduría, que nunca antes le había servido tanto a la desconfianza, sigue siendo un misterio días antes de las elecciones, y que los candidatos del derechoso Equipo por Colombia, que son los que no hablan, sino que hacen, se encogen de hombros ante las grabaciones en las que la señora Merlano señala a la casa Char y habla de compra de votos y repite que solo le dieron cinco mil millones de pesos para su campaña, sí, qué negocio hemos sido.

Una multitud de candidatos negacionistas insiste en defender adefesios como la “seguridad democrática” o el “yo no hablo: yo hago” FACEBOOK

TWITTER

Vote por el cambio sereno o por el cambio histórico: qué más da. Pero no por la continuación de este presidente tan alérgico a la política, tan diestro para negar la realidad, que en un par de semanas suelta el latinajo de minimis non curat praetor a una tribuna que no existe, celebra el crecimiento de la economía entre el crecimiento de la pobreza y el hambre, pone a Rusia en su sitio como lo hace su lamentado ministro de Defensa y sigue contándole las horas largas al tirano venezolano mientras se recrudece la guerra en la frontera –y lo hace de viaje por un mundo que conoce su resistencia al diálogo– hasta que un puñado de parlamentarios europeos se ven obligados a recordarle que realmente viene de un país que niega a un país que mide su suerte en violaciones de derechos humanos, en asesinatos de defensores, en masacres.



Dios: es que hasta Encanto, la película de Disney, recrea a Colombia como una familia delirante de casa agrietada en la que no se habla sino que se estalla –y se odia y se adjetiva de modo irremediable a quien denuncia lo obvio– pues no es lo común pronunciar ni escuchar la verdad. Pero en esta campaña incesante, si usted quiere un resumen, y ya, de lo que está pasando, una multitud de candidatos negacionistas insiste en defender adefesios como la “seguridad democrática” o el “yo no hablo: yo hago” mientras la Ocde explica que el 63 % de la población colombiana sospecha de su gobierno, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios revela que los desplazamientos crecieron un 181 % en el 2021 y la Iglesia del Chocó ruega por una presidencia que crea en hablar con los actores armados.



Nadie tiene tiempo ni alma para tanto horror. Pero sepa usted que en pleno naufragio avanzan viento en popa esas campañas de siempre que –de la recolección de firmas a las promesas falsas de los pasacalles– invierten miles de millones para preservar un Estado que conviva con la guerra.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

(Lea todas las columnas de Ricardo Silva Romero en EL TIEMPO, aquí)