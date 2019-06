De verdad que a este paso va a ser necesario recoger firmas –propongo– para crear la Psiquiatría General de la Nación. Si se ha vuelto tan común la figura del psicólogo de la empresa, que previene riesgos, capacita empleados, educa jefes, identifica enfermedades y alivia climas laborales, cómo puede ser que nuestras instituciones vivan sitiadas por los vigilantes –por fiscales, procuradores, contralores extraviados en sus propias órdenes de letalidad–, pero no cuenten con la asistencia de terapistas que nos libren de estar en manos de funcionarios trastornados. He estado leyendo sobre las secuelas de la guerra; sobre los traumas de esta sociedad; sobre los sociópatas que se enquistan en los gobiernos: la patocracia entre la democracia. Y créanme que nos falta una Psiquiatría General.

Que revise el principio de realidad de los gobernantes, examine a tiempo la megalomanía de los candidatos e intervenga cuando las pequeñas rencillas entre los caudillos estén arrastrándonos a todos a sus infiernos. Que lidie en sus consultorios con esta clase dirigente que se enfurece con las críticas del mismo planeta al que vive pidiéndole respeto, dinero, compasión. Que desmonte esta sociedad jerárquica en la que ha sido usual que todos los mundos acaben reducidos a mundillos. Que escuche al embajador Santos antes de que le pregunte ‘¿y si le violan a una hija?’ a un empresario que está diciendo que cree en la paz. Que reciba al expresidente Uribe la próxima vez que insista en su “Estado de opinión” en un país que lleva un par de siglos desangrándose en la búsqueda de un Estado fuerte.

Que atienda al presidente Duque en los viajes para que no sea ese representante borroso que le dice al larguísimo rey de España que su gran amigo el expresidente “lo quiere mucho”, que se sorprende porque el exgoleador Emilio Butragueño prefiere responderle “yo la cabeza la usaba para pensar” a ponerse a hacer cabecitas ante las cámaras, que se lanza a comparar los siete pilares de la economía naranja con los siete enanitos de Blanca Nieves bajo la mirada sorprendida de la directora de la Unesco, que compara una tensión en la frontera con Venezuela con la caída del muro de Berlín, que se encoge de hombros cuando le preguntan por un referendo que busca tanto derrotar a la Rama Judicial como darles un norte inescrupuloso a las campañas de la derecha: que atienda al Presidente –digo– para que sea siempre el líder que sí mide sus palabras.



Se trata de desactivar esta violencia. De dar con líderes que no echen tierra a los debates, ni echen leña a la locura colombiana, sino que permitan la terapia, la catarsis, la paz de esta cultura que ha tendido a responderle al fanatismo con el fundamentalismo. Nuestros artistas pueden –como acaba de hacerlo Doris Salcedo, con Quebrantos, en la plaza de Bolívar– seguir ideándose modos de mostrarnos la gravedad de este asunto. Pero lo mejor es que nuestros políticos también le sirvan a la causa de la sensatez. Que nadie se sorprenda si, de tanto propagar sus psicopatías, de tanto disfrazar sus intereses de reformas, de tanto cuidarse la espalda que da al pueblo en el Congreso, nuestra vieja clase dirigente termina más temprano que tarde siendo un simple mundillo: otro gremio sirviéndose a sí mismo.



Urge una Psiquiatría General de la Nación que se tome a pecho esta salud mental. Sí, en ciertos lugares –en la JEP, en la Comisión de la Verdad, en el Congreso– se está pronunciando por fin lo impronunciable: “Pedía litros de sangre”, “el líder, si no cae en el juego de ser corrupto, es asesinado”, “mil veces perdón”, se ha oído en estos días. Pero falta que hagan terapia o que se vayan esos líderes maniacos que no nos dejan tiempo para la cordura.



