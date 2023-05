Colombia es un problema de comunicación. Colombia es tierra de comunicadores violentos. Creemos que hablamos, pero, como suele comenzarse por estigmatizar a los interlocutores, en verdad nos agredimos. Creemos que damos las noticias, pero cuando no están encabezadas por titulares, sino por opiniones viscerales, pasamos de ser remitentes a ser dealers de violencia. El país está lleno de voces que manchan a los mensajeros para manchar sus mensajes. La semana pasada la Flip pidió al presidente Petro que deje atrás esos contrapunteos suyos con los periodistas que terminan siendo un uso desproporcionado de la fuerza: que, en vez de injuriar a “la prensa tradicional” de los setenta, respalde a unos medios libres que sean la medida de la democracia. El debate estaba perdiéndose, como todo lo de hoy, en la gritería de las bodegas. Y vino, en pleno Día de la Madre, la “noticia en desarrollo” del feminicidio de Érika Aponte.



Fue clarísimo entonces que no nos estamos encontrando. Las inescrupulosas redes, una multitud de usuarios en vilo, de trolls por prestación de servicios y de community managers a la caza de likes, recrearon el caos en vivo y en directo. El senador Polo se lanzó a tuitearles a sus 236.000 leedores que el crimen de Aponte no era lo que es –otra prueba de que estamos siendo incapaces de desmontar la violencia contra las mujeres–, sino “la consecuencia de poner en el poder a exterroristas”. Y fue obvio que incluso las noticias más devastadoras e indiscutibles sirven hoy de pretextos para aniquilar al rival. Y que cada día más personas son su propio medio, y es más común verlos ejercer sus derechos y sus poderes que verlos asumir sus responsabilidades.

Ciertos espectadores, enseñados a agigantar a los poderosos que no les gustan, siguen pensando que los medios no son salas de redacción de buena fe, sino sótanos trémulos desde donde se mueven los hilos. Por supuesto, los noticieros, los periódicos, los programas de radio tienen dueños –y los dueños, dueños son–, pero la impopular verdad es que hasta la más maniatada de las publicaciones nacionales ha dado reporteros que se juegan la vida por contar el leviatán narco que arrincona esta democracia: Colombia ha sido y es tierra de periodistas amenazados, exiliados, asesinados por contar los muertos. Por supuesto, el periodismo sigue siendo un poder a vigilar. Por supuesto, “la prensa tradicional”, toda, lucha a brazo partido para no ser reducida a agregadora, a función: “Pasen, pasen”. Pero es la hora de recordar que hoy “los medios” no son los únicos medios que hay y todos debemos ser veraces.

Y es el día para hacernos las preguntas incómodas que hemos dejado para mañana. ¿Cómo superar esta comunicación ad hominem? ¿Cómo dejar de sabotear la conversación a punta de señalamientos? ¿Cómo transmitir sin sombras e impaciencias la búsqueda de la igualdad en este gobierno? ¿Cómo explicar que no se quiere que no se hagan reformas, sino que en verdad lo sean? ¿No estaremos enfrascados en peleas con fantasmas de los setenta? ¿Somos, todos, medios responsables? ¿Cuál es el papel del lector de las noticias de estos tiempos? ¿Es un medio de los de hoy tan revelador o tan fallido como su receptor? ¿Qué clase de espíritu reduce a “cuento viejo” la historia de los hornos crematorios del paramilitarismo o la afirmación de que el DAS había declarado objetivo militar a Petro? ¿No tendremos que hablar de salud mental más bien? ¿De hacer terapia? ¿De romper los círculos viciosos del país?

¿De investigar la ira que llevamos por dentro el Día de la Madre? ¿De cómo servirse de un feminicidio para atacar a un contendor político es el colmo de la violencia machista? ¿De qué tanto nos interesa la transformación?

RICARDO SILVA ROMERO

