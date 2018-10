Es increíble que a estas alturas de la historia de Colombia la solución siga siendo respirar hondo. Por estos días tan largos suele despertarse uno en un desmadre sin fin –“el Congreso tiene en sus manos tres proyectos de reforma de la justicia...”, se lee–, en una “mediocracia” en los dos sentidos que se le han dado a la palabra: en el gobierno desquiciado de las redes sociales y las propagandas y los medios de comunicación, y en el gobierno improvisado e incierto de aquellos mediocres que en el fondo desprecian al Estado. Ya sabe usted cómo funciona el régimen de los medios de hoy: algo sucede, y dos minutos después las policías políticas de las redes tienen una opinión al respecto y luego dan con un par de hashtags y más tarde con ciertas manadas que respaldan y propagan su fallo inapelable. Ya sabe usted vivir entre tiranías efímeras y paralelas.



Y sabe que hoy cada hecho de Colombia produce simposios de usuarios, barras bravas, tiranías pasajeras, sí, tiranías hechas de seguidores –de descorazonados, de celebridades, de abogados de farándula, de políticos, de activistas, de periodistas, por Dios– que rabian antes de pensar, cumplen sin recibir la orden, atacan las instituciones por principio, asumen la misión de hacer justicia sin mirar a los ojos, desconfían de la verdad, dejan la investigación para después, sacrifican la vida cotidiana a cambio de la seguridad que da la tropa, creen en un solo partido, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y cambian la razón por la propaganda: #Váyasedelpaíssinolegusta, #Duélaleaquienleduela. Pero sobre todo secundan a los líderes mediocres como los hinchas de un equipo en el camino a la B.

No hay mejor contribución a un país que dedicarse a la gente que nos ha tocado en suerte: suena simple, pero vivir bien sigue siendo la mejor manera de encarar esta mediocridad que engendra tiranías. FACEBOOK

TWITTER

Por estos días tan cenagosos, tan equívocos, Colombia es una mediocracia: se inauguran maquetas e ideas fallidas pagadas con cheques simbólicos, se hacen maromas para nombrar en cargos fundamentales para los acuerdos de paz a una persona que no reúne los requisitos, se firman decretos contra la dosis personal de la droga que acaban sirviéndoles a los dueños del negocio, se plantean barbaridades como el regreso de la inmunidad parlamentaria o el cierre de las altas cortes o una “operación Jaque” contra Maduro como tanteando las redes sociales, y se presentan reformas a medias que suenan a venganza contra los magistrados, pero de paso proponen que el Fiscal se lo deba todo al Presidente, que el Congreso siga politizando la Rama Judicial y se deje para luego el lío diario de nuestra justicia: el hecho de que no hay.



El presidente Duque respondió así a la fría recepción de su proyecto de reforma: “La crítica, siempre bienvenida, pero debe venir acompañada de la alternativa...”. Y no, no es cierto, porque la crítica es la alternativa, y, si la idea es servirle a esta democracia, es más que suficiente dejarle en claro a la opinión que su reforma no descongestiona ni agiliza ni democratiza ni facilita la justicia, y es sano apodar al partido de gobierno el Centro Mediocrático, y preguntar en voz alta cuándo lograremos que el Estado colombiano por fin deje de ser esta telenovela que les entrega los papeles principales a los peores actores, y respirar hondo para volver a notar que son los funcionarios serios y los ciudadanos justos, que trabajan y critican y narran y piensan en concreto y viven, quienes día a día consiguen que esto no se venga abajo.



Por estos días tan truncados he estado recordando que, en la última conversación que tuvimos, mi papá insistió en que –a su modo de ver– no hay mejor contribución a un país que dedicarse a la gente que nos ha tocado en suerte: suena simple, pero vivir bien sigue siendo la mejor manera de encarar esta mediocridad que engendra tiranías.



RICARDO SILVA ROMERO

- www.ricardosilvaromero.com