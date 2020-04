Siempre que alguien le jura a uno por Dios que alguna banda de humoristas “es como Les Luthiers” está jurando en vano: porque nada ni nadie va a salvarnos a tiempo de entregarnos a nuestro yo solemne –de servirle a una cultura que parece a punto de inventarse terrazas para políticamente correctos como terrazas para fumadores, de regodearnos en el reflejo trágico que a veces se aparece en el espejo, de olvidar que el arte es más arte cuando tiene humor– tal como lo hace el “conjunto de instrumentos informales” Les Luthiers. Yo me niego a reconocer la muerte de su narrador: de Marcos Mundstock. No me doy por notificado. No me enteré. No supe. Yo lo estoy viendo vivo, en el canal de YouTube del grupo, en su papel de musicólogo empeñado en denunciar los plagios del mítico Johann Sebastian Mastropiero al sombrío Günther Frager. Y se ve muy bien Mundstock. Y sigue siendo el más chistoso entre los más chistosos que hay.



Hubo un tiempo, antes de internet, en el que tener un casete de Les Luthiers era guardar un secreto entre el radio del carro o entre el betamax: “Si tres o más paralelas...”, “fundó Caracas en pleno centro de Caracas...”, “dónde estará ahora mi sobrino, Yogurtu Mghe, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea...”, se repetía.



Después vinieron ellos a los teatros de acá a presentar los espectáculos desquiciados de 'Las majas del bergantín', 'El sendero de Warren Sánchez' y 'El negro quiere bailar'. Y mi familia, del lado Silva Romero al lado Magyaroff de la Lombana, se moría de risa en esas sillas, pero llegaba a la casa enmudecida por el miedo de que nadie en la Tierra estuviera asumiendo la obligación moral de grabar semejante sarta de genialidades. En fin: que es un alivio ver a la gente de Les Luthiers, empezando por Mundstock, completamente viva aquí en YouTube.



Es uno el que se muere, como si no lo hubiera visto ya mil veces o como si esa obra en chiste hubiera alcanzado estatus de rito, mientras la voz grave de “el locutor” –que así lo llamaba uno, de niño, para no enredarse– presenta 'La bella y graciosa moza marchose a lavar la ropa', describe la 'Visita a la Universidad de Wildstone' o emprende el 'Homenaje a Huesito Williams' sin acusar recibo del absurdo. Créanme. Tengo enfrente tanto al calvo Mundstock como al bigotudo Rabinovich, convertidos en una pareja cómica por siempre y para siempre, mientras confunden a Terpsícore con Ester Píscore, fingen desdén ante la telenovela 'Alma de corazón' y se vuelven un par de políticos inútiles –perdón por la redundancia– que encargan al maestro Mangiacaprini un nuevo himno nacional: ninguno de los dos ha muerto.



Y ese humor solo suyo no solo lo parodia todo a su paso –quién puede oír en paz óperas o rancheras o tangos o boleros o zarzuelas o merengues después de oír las versiones de Les Luthiers–, sino que reivindica el derecho a ser uno mismo venga el régimen que venga, pase la moda que pase. Es que el humor, que suele ser la ficción de los tímidos, sabe salvarnos en el último minuto. Es que el humor, de ser cierto, invita a cada quien a sujetarse a sí mismo, obliga a dar un sabio paso atrás cuando uno está a punto de concederse su propia importancia, pone en su sitio las farsas del mundo, recuerda irremediablemente, por ejemplo, que no fue un sueño la escena en la que el presidente le pide a aquel relator de fútbol que narre el partido contra el virus: “La peste va rodando, el tiempo va pasando”.



El señor Mundstock se responde a sí mismo, en el video que veo ahora, la pregunta eterna de si los cisnes cantan antes de morirse: “Por supuesto”, dice a todos, “no van a cantar después...”. Se ve muy bien. Se nota que vive para parodiarlo. Es claro que cualquier palabra de las suyas bastará para sanarnos.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com