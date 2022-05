Hemos oído el mismo vaticinio desde que éramos niños: “Lo van a matar”. No ha sido necesario ser un vidente, sino apenas un colombiano en estado de alerta, para tenerlo tan claro. Se dijo de Uribe Uribe, de Gaitán, de Pizarro, de Galán. Se ha dicho de jueces, de policías, de líderes sociales, de funcionarios que simplemente están parados en el camino de los verdugos. Se escuchó en el Rose Bowl el día en que Andrés Escobar hizo el autogol: “Mami, a mi tío lo van a matar”. Se lo preguntó Garzón, el humorista, resignado a Colombia: “¿Quiénes nos van a matar?: ¿los guerrilleros, los paramilitares, los narcos o los políticos?”. Y hoy se repite de Petro, día y noche, en comidas, ratos muertos y charlas de antes de dormir: “Lo van a matar”, y va a venírsenos encima un Bogotazo de tiempos de Twitter.



No es vida esa resignación al homicidio, no, es un modo del infierno, pero fuimos educados entre esa certeza: “Si callamos nos matan, y si hablamos, también, y entonces hablamos”, sigue diciéndonos la líder indígena Cristina Bautista antes de ser asesinada. Desde finales del siglo XIX, pero sobre todo en los últimos cien años, ser de izquierda en Colombia ha triplicado las probabilidades de recibir un tiro. El lío es que ser tildado “de izquierda” acá, en esta maraña de fanáticos azuzados por patrones, ha sido fácil: ha bastado reclamar que la solidaridad sea ley, que la religión libere y que la democracia no sea teoría sino práctica. Quienes han militado en ese llamado a la justicia social, claro, han llevado una lápida en la espalda. Y ha sido escalofriante, digno de tramas distópicas, verlos asumir la política como se asume un martirio.

Por qué se resignan a hablar, y a repetir “entonces hablamos”, en una nación que fuerza al silencio y al pavor. En nombre de qué fe han muerto. Qué espíritu digno de estudio cargaron día por día los cuerpos de los líderes de la UP que sabían que iban a matarlos si seguían defendiendo la herejía de la equidad. Durante un par de siglos las gentes de izquierdas de Colombia han sonreído mientras les escupen en nombre de un Dios privatizado, “¡comunistas!”, “¡cómplices de la guerrilla!”, “¡castrochavistas!”, como si un día la historia fuera a explicarles a los fundamentalistas que ellos también vivían asqueados por los secuestros y las masacres de Bojayá y Rivera y Río Manso: que lo único que estaban pidiéndoles a los dueños del país era que permitieran la convivencia.



Ya que en Colombia se dan los magnicidios, y hemos vuelto a las estigmatizaciones y las amenazas y las políticas vengadoras, hoy se repite a diestra y siniestra que a Petro lo van a matar. Él mismo lo dice. Él, que creció en el país de la inmolación, lo advierte. Pero todo indica que en medio de una campaña presidencial particularmente sucia, en la que se ha pactado a diario con el diablo y se ha alimentado hasta la náusea el pánico a la izquierda y se ha llegado a simular el funeral del rival, está sospechándose que habituarse a la barbarie es sabotear al país: “Las amenazas no son contra un candidato sino contra la democracia misma”, tuiteó el martes la senadora uribista Paloma Valencia, “pedimos a las autoridades tomar todas las medidas que garanticen la seguridad y la participación política de Petro”.



El presidente Duque se niega, en un arrebato de infantilismo, a pronunciar ese apellido: “Petro”. Pero, luego de caer en la cruel tradición del “no hemos sabido de ningún plan de atentado”, su gobierno ha hablado de fortalecer el esquema de seguridad del candidato que confunde a las encuestas.



Tiene que ser. Tiene que llegar a su fin esta cultura de “el día en que lo iban a matar”. Colombia no puede seguir siendo una fe perversa que sirva a los martirios.

