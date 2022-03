Hay que escribir esta columna cada año. No lo digo solo en clave de hartazgo, de peaje, sino en tono de “es absolutamente necesario”: porque es absolutamente necesario volver a decir que desde el principio Colombia ha sido una democracia ahogada e indiferente –pero una democracia, al fin y al cabo, así la asedien a diario el despotismo y el guerrerismo y una mediocridad que es otra forma de la barbarie– para volver a decir que, sin embargo, nada nos ha hecho tanto daño en el siglo XXI como el ejemplo fatal de cierto uribismo. Con su doble moral de curas de la Violencia. Con su jerga de estigmas. Con su propaganda sucia que hace “invivible la república”. Con su quite a la justicia. Con su desprecio de las instituciones. Con su falta de escrúpulos. Con su vocación a desconocer los resultados que no le favorezcan. Con su perverso “sí, y qué”.



Si Duque, el presidente, se ha metido en las elecciones con descaro, desde el saboteo a la ley de garantías hasta el llamado a hacer aquel reconteo de votos que no venía al caso, es porque su derecha no es educada para gobernar, sino para poseer. Si Vega, el registrador, ha azuzado la desconfianza en el sistema electoral que suele devolvernos a la guerra, desde que inauguró el lío con las palabras “el que no sienta garantías, no debería presentarse”, es porque en el país ha hecho carrera la fe en que un cargo público es un fuero. Hay algo de “principio de Peter”, sí, porque el jerarquizado uribismo suele promover funcionarios pasables a puestos definitivos en donde alcanzan su “máximo nivel de incompetencia”, pero sobre todo se trata del mal ejemplo uribista: “Sí, y qué”.

Qué grotesco espectáculo, de pastorcitos mentirosos en tiempos de posverdades, de malos perdedores dispuestos a confundir “conteo de votos” con “escrutinio” con tal de ganar, dieron esta semana los expresidentes Pastrana, Uribe y Duque: debería darles vergüenza gritar sus peligrosas ligerezas, “fraude”, “mucho cuidado con esos falsos profetas”, “gánese las elecciones, Petro, no pretenda robárselas”, si no fueran las caricaturas de Pastrana, de Uribe y de Duque. Qué chocante es su desesperación. Semejante exhibición de mezquindad tendría que servirle a la centroizquierda, de Fajardo a Petro, para no caer en pequeñeces, para renovar sus votos, para reconocerse, para recordar que otra victoria de la derecha es el fin de la esperanza de la Colombia que –como cuenta el reportero gráfico Federico Ríos– ya no se puede andar.



Son cuatro años, ¡cuatro!, para dar la vuelta al bobo: para seguir cometiendo el error de comparar las quejas de Petro con las de Uribe, para insistir en el despropósito de llamar al centro “cómplice de la derecha”, para abandonar a su suerte a millones de huérfanos del Estado –millones de ninguneados a punto de ser desplazados o desaparecidos o masacrados- que no soportan un día más de estos gobiernos que no pactan la paz, se rodean de insubsistentes que jamás renuncian y son capaces de cualquier cosa, de ser temibles, y aniquilar prestigios, y violentar elecciones en nombre de la democracia, y jurar por su Dios de bolsillo que no son los mismos de siempre, para quedarse hasta el Juicio Final.



El martes pasado, cuando todo parecía indicar que nadie iba a reconocer la derrota y que la derecha estaba lista a llevarse todo por delante con un reconteo de dictadura, la voz cuerda, liberal y valerosa del senador Iván Marulanda declaró que luego de revisar los resultados no había encontrado razones para dudar del escrutinio: “Mi votación es baja”, reconoció, “esa es la realidad”.



Y no solo fue el buen ejemplo y el alivio que estábamos necesitando, sino una declaración de principios en este país derrotado en el que nadie saber perder.

