Solía gritarse a voz en cuello “¡Dios es colombiano!”, en el paroxismo en vivo y en directo de las narraciones futboleras, cuando nuestra selección por fin hacía su gol, su golecito. No era común concederle esta nacionalidad maltrecha al presunto creador de todas las cosas –de todo lo visible e invisible– cuando sucedía un secuestro o una masacre o una persecución de dictadura, pero si es verdad que Dios es de acá y es cierto que está mirando este espanto, un desmadre en el que el Estado ha sido el cielo y el 97 por ciento de su gente ha dicho creer, va siendo hora entonces de que se extingan los sicarios que se santiguan antes de matar, los expertos en tramar sociedades en las que no queda alternativa a la violencia, los líderes cínicos que se encogen de hombros hasta las últimas consecuencias cuando reciben alguna noticia del mismo horror de siempre.



Tengo todo esto en la cabeza, en el marasmo soleado de la Navidad de 2019, por culpa de los desoladores, brutales, colombianísimos crímenes del defensor de derechos humanos Reinaldo Carrillo en su propia casa en Pitalito, de la lideresa social Lucy Villarreal a la salida de un taller pedagógico para niños en Tumaco, y de los antropólogos bogotanos Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, recién casados después de años y años de estar juntos, en el camino a la paz de Palomino: ¿por qué estos asesinos hechos acá tienen las entrañas para pegarle un tiro en la frente a una persona cualquiera, a un solitario o a un optimista o a un ansioso, si se supone que en esta cultura, que no cree en el futuro sino en el más allá, se respeta lo invisible, se presume la vigilancia de Dios y se imagina un tribunal supremo que pondrá todo en su sitio?



¿Cómo logran estos verdugos, si en realidad creen en un mundo después del mundo, dejar en la bruma del segundo plano frases como “Reinaldo Carrillo fue asesinado en la madrugada en su propia celebración de Navidad” o “Lucy Villarreal tenía dos hijas” o “Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve estaban de luna de miel”?



¿Son los nietos de una civilización de la barbarie en la que a todos los diferentes –a todos aquellos que simplemente no pueden ni quieren pensar igual– suele dárseles un condescendiente compás de espera para unirse a la verdad incuestionable de turno antes de ejecutarlos sin piedad?



Tendría que seguir temblando en Bogotá, en Colombia, día por día por día, hasta que fuera claro que seguimos soportando las réplicas de una violencia impune e inercial que es la marca de estilo de esta nación bicentenaria que no ha alcanzado la mayoría de edad. De la ley del karma yo siempre me he tomado muy a pecho no solo aquello de que toda acción tiene su retribución, y todo exceso del poder y de la fuerza, por ejemplo, tiene su expiación, su deuda, sino aquello de que negar, menospreciar, banalizar el hecho de que uno sea la causa de un horror es un agravante. Pero no hay que creer en espíritus justicieros, ni en energías eminentes en busca de equilibrios cósmicos, como lo hacen los fieles de las religiones dhármicas y de la saga de Star Wars, para predecir que a todo abusador le llega su nada.



Que matar porque tocaba, porque estorbaba, porque justo pasaba por ahí, porque hablaba de más es simplemente matar. Que cada uno de estos crímenes salvajes, cada cual, es el principio de una odisea larga y miserable. Que vivir con todo ello sin vivir con un nudo en el estómago, como los ministros de Defensa risueños o los uniformados que deshonran sus promesas o los políticos que deciden los dramas de los pueblos como presionando botones o los ciudadanos que repiten “por algo sería...” cuando se enteran de las fosas de los desaparecidos, es echar a andar la máquina que vinimos a parar.

RICARDO SILVA ROMERO

​www.ricardosilvaromero.com