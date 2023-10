Vuelvo, de El Dorado, en un taxi irascible. Capoteo el tema de las elecciones, en el trancón más despiadado del mundo, no solo porque la gracia de ser un pasajero es desconocer el voto del conductor, sino porque ahora se asume la mala fe de quien piensa distinto: tanto los candidatos como los electores de hoy están listos a matar prestigios con la facilidad pasmosa con la que los hinchas califican a las madres de los árbitros. Miro mi teléfono: “Maldito payaso fascistoide”, le grita un Ph. D., en X, a alguien que acepta que la alcaldesa nos lideró en la pandemia. Miro por la ventana: “Este sol es de agua”, suelto para que el tema, en el espejo retrovisor, sea el clima. Es un error, claro, porque el taxista aprovecha para decir que el domingo va a diluviarles “a los que todavía votan”, y entonces yo caigo y defiendo ir a votar.



Voy a hacerlo con toda la jartera bogotana del caso –o sea, con este aburrimiento lúcido que es patrimonio inmaterial de la nación– porque la MOE advierte que las campañas no están declarando sus gastos, porque la Flip señala que una vez más un gobierno emite un decreto que “restringe a la prensa en elecciones”, porque los software de esta registraduría tan rara siguen siendo un misterio, porque el mañoso CNE, que debe ser reformado, se resiste a ser independiente, y los candidatos a la alcaldía de Bogotá han entrado ya en modo “enlodar en debates”, pero voy a votar porque jamás he faltado. Va a ganar Galán, que solo se ensombrece cuando cae en la trampa de encarar a Petro, porque Galán sí quiere ser alcalde. Pero a mí me representa la exasperación con la que Robledo ha lidiado la campaña.

Robledo está allí para quejarse de la banalidad, de la estigmatización de la vejez, del candidato del pueblo al que no le alcanzaba el sueldo de congresista, de los respaldos secretos de esas fuerzas políticas tradicionales que saben lavarse las manos. Da vergüenza con Robledo tanto lugar común: la ambigüedad de Oviedo a la hora de hablar de los derechos de las mujeres, la vocación de Molano a la represión, la vehemencia de Bolívar a la hora de defender un modelo de ciudad, el de Petro, que es más bien un modelo de país. Da vergüenza con la jartera justa de Robledo que estas campañas hayan perdido de vista que la gracia de las elecciones regionales, además de sacudirnos el presidencialismo por un rato, es que respondan a lo concreto: que sus candidatos sean gentes que hacen algo por un barrio.

Que no dejen esperando a una localidad por andar resolviendo, como nadie nunca, los males de la humanidad. Que respeten el metro maldito que al cierre de esta edición no era una obra, sino una sátira sobre la mezquindad de acá.

Confieso, en el taxi de la verdad, que acabo de llegar de una Medellín repleta de amigos que a duras penas sobrevive a la maña de tratar a una ciudad como a una nación del universo. Digo fijamente, por el retrovisor, que lo bueno de los aspirantes al Concejo es que suelen proponer una sola cosa: Atanassova está especializada en librar a los jóvenes de la guerra; Cancino busca, con un coraje solo suyo, una policía que “teja e inspire confianza”; Laserna puede mostrar, al menos, una app que da dignidad a la experiencia de TransMilenio. Y luego propongo una plegaria –en realidad suelto un “ojalá” lleno de jartazgo– para que suceda en Bogotá una segunda vuelta que no solo vuelva a darnos un alcalde que tenga más del 33 por ciento de los votos, sino una ciudadanía seria que no elija chivos expiatorios.

Quiero que haya una segunda vuelta, digo, quiero que a la jartera bogotana le toque votar dos veces por alguien que no vea en la alcaldía un medio, sino un fin. Y el taxi me deja en mi casa, de golpe, para que deje de hablar ya.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

