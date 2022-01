Cualquiera puede vaticinar la incertidumbre. No hay que ser manzanillo ni profeta para reconocer que no está claro qué va a pasar en las elecciones de este año. Puede recordarse, por lo pronto, que cada candidatura es una trama que nos pone al día en lo que somos. Que la vez pasada Vargas Lleras iba a ser el presidente, pero, luego de darle un coscorrón, en tiempos de redes, al digno intendente que le cuidaba la vida, su campaña fue un hundimiento día por día: el desplome de un país clasista, colonialista, caciquista, reelegido hasta el agotamiento por sus víctimas. Esta vez es al revés: el ingeniero Hernández, discutible exalcalde de Bucaramanga, iba a entrar al hall de la fama de los personajes pintorescos de la contrahecha política colombiana, allí donde viven Goyeneche y Regina 11 y Nannetti, pero una infame cachetada a un concejal de su ciudad lo tiene arriba en las encuestas.



Hernández es una sátira consciente de sí misma. Se le ve feliz, cínico y satisfecho, en esa campaña paródica que juega con lo gracioso que puede ser –sobre todo en la ficción– sabotearles el destino a estos políticos profesionales que quieren ser presidentes cuando grandes. Se le nota que no tiene nada que perder. Sabe bien que no solo es el candidato que nadie conoce ni quiere conocer, con tal de que le haga zancadilla a la soberbia de los protagonistas de siempre, sino que además es el viejo sin eufemismos en la lengua –un Trump– que legitima a los estadistas de cafetería que se han pasado la vida repitiendo que esto no es un país sino un complot. Sí, cacheteó a ese señor en vivo y en directo hace un poco más de tres años, como un loco suelto, pero ese señor no era un subordinado, no, era un concejal, un igual. Y el peligroso hastío del electorado siempre está buscando políticos que bofeteen a los políticos.

Cualquiera que sea de esta tierra donde nada es descabellado puede ver que la candidatura populista del ingeniero va a seguir creciendo. Y no hay que ser creyente ni colombiano para darse la bendición. Hace veinte años las encuestas presidenciales retrataban un país en el que Serpa tenía el 41,2 por ciento, Uribe el 23,4, Sanín el 16,2, Serrano el 6,8 y Betancourt el 2, pero al final tanto la opinión como la maquinaría prefirieron esa candidatura inédita que le declaraba la guerra a la guerra. Hace cuatro años los sondeos pintaban un posconflicto protagonizado por el 18,7 por ciento de Fajardo, el 14,3 de Petro, el 12,0 de Vargas Lleras, el 9,1 de De la Calle y el 8,4 de Duque, pero unas semanas después los hartos y los pastoreados y los administrados se fueron montando a este Titanic uribista capitaneado por un muchacho en blanco.



¿Por qué no va a subir ahora, por la escalera del desprestigio de esta clase política que ya ni siquiera disimula, un ingeniero viejo que parece nuevo entre petros y fajardos y zuluagas?



Un país es un drama del mundo para el mundo. Hoy, días antes de las elecciones, no está nada claro quién va a llegar a la devaluada presidencia de Colombia, pero cada candidatura ya es, eso sí, una trama que nos muestra lo que somos: lo vengativos, lo democráticos, lo fachos que podemos ser. Podríamos ponernos en la tarea de encontrarles las moralejas a esas fábulas que son los candidatos presidenciales que conocemos de memoria, pero, en pleno ascenso del ingeniero desvergonzado e incierto, resulta urgente recordarnos los unos a los otros que los electorados despreciados, desmoralizados y empobrecidos suelen tomarse las elecciones como una revancha. Ya sé –ya dije– que aquí siempre es demasiado temprano para presagiar cualquier cosa. Y, sin embargo, me parece clave reconocer que millones están listos a votar por vivos disfrazados de distintos.

