Quién sabe en qué termine todo. Pero en esta Colombia de hoy plagada de brotes despóticos, o sea en la tierra de este gobierno pandémico que jamás reconocerá sus desmanes porque la palabra no está en su diccionario, la democracia es la teoría y la práctica es la guerra. "La libertad de prensa no es una concesión, sino un principio al cual estamos sometidos los gobernantes en cualquier lugar del planeta", dijo el martes pasado, en un foro de los suyos, el presidente que se niega a responder las preguntas de los periodistas que no le gustan. "Con la Fuerza Pública y con la Policía Nacional no se hace politiquería", había dicho, minutos antes, como si no fuera el hombre que se disfrazó de agente de la ley, que quiso sabotear la JEP, que nos devolvió al país salvaje que se desangra mientras se insiste en que el orden público no es un asunto de los políticos: en la Colombia de hoy, como en la de antier, ciertos líderes viven convencidos de que los peligros de la república –los tiranitos– son los otros.



Todo aquel que lo quiso ver lo vio. Pero resulta espeluznante leer que un informe independiente respaldado por la ONU ha llegado a la conclusión de que las protestas del miércoles 9 de septiembre de 2020 terminaron en una "masacre policial": "No puedo respirar", ruega en un video de redes el difunto Javier Ordóñez, como tantos ciudadanos violentados por los uniformados del mundo, horas antes de que su muerte brutal desate tanto las manifestaciones como las represiones bestiales que se han vuelto ceremonias del horror. Según la investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue publicada hace un par de días, del miércoles 28 de abril al sábado 31 de julio de 2021 ciertos miembros de la Fuerza Pública castigaron el estallido social con detenciones ilegales, con desapariciones, con violencia sexual, con homicidios.

Nadie aquí está diciendo que todos los escuadrones policiales sean escuadrones del mal. Ningún ciudadano desarmado, que no solo tenga espíritu, sino que además note la vida, está pasando de largo por el dolor de las familias de tantos agentes heroicos asesinados por la espalda. Reconocer lo grave que es que la violencia pesadillesca sea oficiada por el Estado no es sabotear una presidencia. Pero este gobierno a la defensiva solo es experto en negar a muerte lo que estamos viendo, de hemisferio a hemisferio, con nuestros propios ojos: el ministro Molano le responde que "no se puede decir que hubo una masacre de la policía" aquel 9 de septiembre, sino que Bogotá "estuvo bajo ataque", a un informe que habla de escupitajos estatales a cadáveres de inocentes que pedían auxilio mientras eran tachados de vándalos, de ñeros.



Nadie aquí está usando metáforas: "Cuando él dejó de responderme y se puso frío, me puse muy mal", relata, en el informe, la hermana de un mensajero que se vio atrapado en la batalla campal. "Un policía pasó por el lado y me lo escupió". Pero la canciller Ramírez suena mucho más molesta con la investigación que con lo investigado: "Pedimos a la ONU no hacer activismo político", ha declarado, destemplada, mientras escribo este párrafo. Y me ha parecido terriblemente claro que si los supuestos defensores de la democracia la horadan a diario, si el expresidente de Colombia llamó a usar las armas contra las protestas, si el alcalde de Pereira autorizó a "dar de baja" a quienes se opongan a los operativos de seguridad, si le dieron bolillazos "por revolucionaria" a la madre de uno de los muchachos incinerados en el CAI de San Mateo, es porque los déspotas no saben que lo son.



Y es una verdadera proeza que hayamos sobrevivido a tres años y cuatro meses de "no puedo respirar".

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

