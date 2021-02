Los chistes están sobre la mesa: porque resulta insólito entre lo insólito, por supuesto, que el expresidente Uribe no solo anhele sino que consiga que un puñado de influenciadores de las redes sociales comande las listas de su Centro Democrático para las elecciones legislativas del próximo año. Pero conviene notar, una vez superada la risa, que el caudillo está haciendo lo que está haciendo porque tiene clarísimo que durante demasiado tiempo Twitter –por ejemplo– ha privilegiado la reacción a la reflexión, ha alentado la alienación sin treguas y ha espesado la burbuja de cada cual, y a estas alturas es lo más probable que los electores se sientan mejor representados por esas celebridades de redes, que aún no han sido enlodadas ni acusadas de corrupción, que por aquellos partidos resecos que en verdad han sido amores no correspondidos.



Hay gente que cree que la política es el arte de transformar una cultura mientras hay gente que cree que la política es el oficio de ganar las elecciones. El estratega gringo Roger Stone, condenado por mentirle a su Congreso, convenció al célebre e inaudito de Trump tanto de lanzarse a la presidencia como de desempolvar el racismo que sigue partiendo a los Estados Unidos: desde que el pelo de Kennedy venció a la calvicie de Nixon –dice Stone– una buena parte del electorado no ha querido encontrar diferencias entre el entretenimiento y la política. Nada de raro tiene que, en un mundo que confía mucho más en los perfiles que en las fachadas, en los tuiteros que en las instituciones, los más astutos urdidores colombianos estén temiendo y estén seduciendo a los influenciadores como antes flechaban a los capos de los barrios.



Ciertos políticos desquiciados quieren ser influenciadores cuando grandes: escriben columnas o montan “en vivos” o recomiendan libros o lanzan calumnias estruendosas e impunes para recrear su éxito de miles, cientos de miles, millones de seguidores de arena. Quizás sea demasiado tarde para ellos porque, luego de traicionar a sus representados unas cuantas veces, luego de pactar con los unos y los otros hasta la náusea, se los ve forzados, oportunistas: “¿Qué van a hacer este fin de semana?”. Pero en estos tiempos de segmentaciones para todos los gustos, de atrincheramientos en las versiones de los hechos que nos sirven para confirmar nuestros prejuicios, de bloquear y trolear y lanzar manadas de bots a quien lleve la contraria, no tienen alternativa a volverse personajes de nicho: a humanizar sus propias marcas.



Hay compañías dedicadas a inventárselos: #Todosseremostendenciaalgunavez. Hay medios entregados a la tarea de seguirles el paso porque seis millones de colombianos en Twitter no es una cifra cualquiera. Hay empresas con presupuestos para contratarlos. Hay estudios sobre cómo han afectado los resultados de las elecciones de España, de México, de Estados Unidos. Hay electores pidiéndoles de rodillas que se lancen. A este paso, el de la sobreinformación que no deja pensar, tanto la política electoral como la política transformadora van a quedar en sus manos. Y habrá que rezarle a un Dios que no sea de los unos ni de los otros para que ya en la arena pública, en el Concejo o en el Congreso, sepan representar a su gente, debatir, convivir con sus opositores sin negarlos, sin bloquearlos como en las redes sociales.



Sería un poco menos dramático, o sea menos incierto, si no tuviéramos estos desvalijados partidos políticos con mañas de clubes de fútbol. Pero no sobra esperar que gracias a sus frenéticas vidas de redes, “¿Qué series recomiendan?”, lleguen a las posiciones de poder con la consciencia plena de que todos –seguidores, seguidos e ignorados– estamos mortal e irremediablemente conectados.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com