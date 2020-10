Dirán que es por culpa del algoritmo o del azar o del destino, pero se me ha estado apareciendo la canción We Didn’t Start the Fire en todas partes –cada vez que me asomo al ruido del mundo por la mirilla del teléfono– hasta que me ha parecido claro que nosotros tampoco empezamos el incendio de Colombia: nosotros no tuvimos la culpa de esta violencia en estado puro, ni de este pavor a la verdad, ni de esta justicia coja que no llega, ni de las masacres, ni de los desfalcos, ni de los paramilitares, ni de los guerrilleros, ni de los magnicidios, ni de los narcos, ni de las bombas, ni de los sicarios, ni de los secuestros, ni de los conspiradores, ni de los bombardeos, ni de los frentes nacionales, ni de los “pájaros”, ni de “los chulavitas”, ni de los nueveabrileños, ni de los matacuras ni de los curas, no, pero nos ha correspondido apagar todos los fuegos.

Podríamos caer y seguir cayendo en miles de trampas, claro que sí, Colombia es un bulto de anzuelos. Podríamos seguir empobreciendo las versiones oficiales que escupieron sobre mojado los padres de los padres de los padres, “fueron los godos”, “fueron los liberales”, “fueron los regeneradores”, “fueron los radicales”, como en el juego del teléfono roto, para heredar los odios y las declaraciones de guerra y las cuentas pendientes y los villanos ajenos y los falsos testigos y los complots. Podríamos temerle a la verdad como a la muerte: a costa de la trama del país, plagada de cabos sueltos, podríamos insistir en el rumor que más le sirva a nuestro personaje para aniquilar a sus críticos. Pero nos ha correspondido ser esta generación de generaciones que tiene por delante la tarea de desmontar la violencia.



Todo lo que está pasando revuelve el estómago: los panfletos de las nuevas autodefensas; las confesiones con cuentagotas de las Farc; los tribunales de las redes que condenan y que absuelven, y para qué justicia entonces si nadie va a creerle; los espectros irreflexivos e innecesarios de los expresidentes; los videos de la brutalidad policial en aquel CAI; las ráfagas, como de junio de 1954, contra las marchas de protesta de los jóvenes, y las conversaciones rotas con este gobierno del siglo pasado que se ha tragado entero el relato del poder: “Quiero ser recordado como el presidente que les hizo pensar a las nuevas generaciones que es posible repensar el presente...”, le dice Duque a la periodista Diana Calderón en la entrevista ‘De frente y a fondo’, pero no creo que esté siendo crítico con su gestión.



Que ha sido, sobre todo, el arte de eludir la responsabilidad de extinguir el incendio que empezaron los expresidentes de los expresidentes: el monólogo que se cree diálogo mientras la convivencia que promete la democracia es sustituida por la fuerza.

Nosotros no comenzamos el incendio: no rompimos los tranvías, ni hicimos los “cortes de corbata”, ni metimos los tanques en los tribunales, ni pusimos las bombas, ni estigmatizamos a los rivales, ni reclutamos a los niños ni desaparecimos a los inocentes en los ríos. Que los caudillos sigan perdiéndose en sórdidos laberintos judiciales, en diatribas veintejulieras como parodias de los soliloquios de la guerra bipartidista, en jugadas sucias para acabar con sus enemigos ancestrales e insistir en sus sagas sangrientas, pero que sus líos y sus hábitos no sean nuestros, pues entonces no están representando a sus electores, sino reduciéndolos a carne de cañón: “Uno no sigue a los políticos hasta sus tumbas ni se entierra con ellos...”.



Nosotros no fuimos, nosotros no escribimos este país que le ha quitado el protagonismo a la ciudadanía, pero nos corresponde no servirle a ninguno de los estados de esta violencia que sigue impidiendo el presente.

RICARDO SILVA ROMERO

