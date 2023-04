Yo no es que extrañe la pandemia, no, es que insisto e insisto e insisto en que no fue un paréntesis, ni una pesadilla que venció al mundo, sino un llamado a dar por terminada una era grotesca aquí en la Tierra. Perdónenme que vuelva a un tema tan viejo en días de impaciencias, pero en estas semanas me ha parecido inmisericordemente obvio que hay que tener en mente aquel encierro que vivimos junto a la muerte: en el colmo de la sincronicidad, todos los relatos que he tenido enfrente, la tanda de películas que vimos en Semana Santa, la autobiografía de Paul Newman que me he estado leyendo, la sarta de noticias a medias que sirven de pretexto para la desazón, han estado devolviéndome a la idea de que esta especie que no ha sabido convivir sin tiranizarse y explotarse se está resistiendo con pies y manos a evolucionar.



(También le puede interesar: Fanatismos)

No extraño el infierno de la peste. No me hacen falta sus pruebas de que, ante el precipicio de la muerte, el racismo y el clasismo y el sexismo y el narcisismo resultan tan aberrantes como son. Pero mi esperanza es que tarde o temprano volvamos al espíritu de aquellos días en los que la compasión alcanzó a ser la unidad de cambio, las personas recobraron el derecho sagrado a su propio tiempo, los oficios prestaron sus servicios a sus comunidades con una convicción inevitable, los protagonistas y los personajes secundarios y los figurantes recordaron a la fuerza que nadie está por encima de nadie, las democracias tuvieron la oportunidad de anhelarse, los cielos se despejaron ya que nada los invadía porque sí, y los animales bajaron de los montes, a ver por qué tanto silencio, y se encontraron ventana tras ventana con el zoológico humano.

Mi esperanza es que tarde o temprano volvamos al espíritu de aquellos días en los que la compasión alcanzó a ser la unidad de cambio FACEBOOK

TWITTER

Uso de título la palabra “grotesco”, que viene de la maña risible de fabricar lo histórico, de fingir la elegancia, de ser el chiste macabro sin saberlo, porque volvimos de la pandemia a la banalidad y a la aniquilación. Repito: se nos abrió de nuevo, desafiante, la caja de Pandora con todos los males del mundo. Y mi esperanza es que estemos soportando las guerras de siempre, los apetitos de los comerciantes que hace tres años rogaban por un poco de solidaridad, los prohibicionismos que devoran infancias, los saboteos distópicos a los derechos reproductivos, las hogueras de esas bodegas de las redes que viven de enturbiar prestigios, las imágenes monstruosas de aquellas cárceles en El Salvador, las encuestas descorazonadoras que respaldan, así sea un poco, a Putin y a Trump y a Bukele, para que empiecen ahora sí a perder su fuerza.

Estábamos de acuerdo, en la pandemia, en que teníamos que dejar atrás ese mundo voraz, estruendoso, esclavizador en el que ya no se sabe bien lo que pasó sino lo que está pasando, y entonces sólo nos queda reaccionar. Entre súplicas y estallidos sociales, habíamos quedado en que no podíamos seguir malgastando la vida y la Tierra. Y lo justo sería que la salida del comandante de la policía nos librara del fanatismo; que la condena de la señora Rubiano nos recordara que el racismo es un delito; que la Comisión de la Verdad del Centro Democrático nos devolviera al informe de la Comisión de la Verdad del país; que la revuelta en el Congreso nos pareciera peligrosa y grotesca; que el arresto de Trump nos pusiera a releer la frase “el expresidente ha sido acusado de violar, abusar o acosar a veintiséis mujeres” a ver si al fin la digerimos.

Hay que tener presente la pandemia. Hay que seguirse desacostumbrando a los matones impunes que han hecho girar el mundo. Hay que volver a aquel estado en el que somos capaces de notar, en las escenas de las películas, en las páginas de los libros, en las noticias que sí lo son, que todos los relatos son plegarias contra la violencia.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

(Lea todas las columnas de Ricardo Silva Romero en EL TIEMPO, aquí)