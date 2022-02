Si usted es “provida”, o sea que vive varado, en las puertas corredizas de las clínicas de Oriéntame, en la violenta misión de gritarles a las desconocidas que no interrumpan su embarazo, esta columna se acaba de acabar: usted no va a leer, ni va a pensar dos veces las frases que vienen. Pase la página. Cierre este texto. Pues aquí se cree firmemente que el lunes 21 de febrero de 2022, el lunes de la despenalización del aborto en la Corte Constitucional, no solo fue el día de la reivindicación de la lucha política de varias generaciones de mujeres, sino que fue, de paso, una fecha innegable para la redención de esta democracia con modos tiránicos que si quiere seguir sobreaguando ya no puede aplazar más sus promesas: fue la jornada verde en la que una suma de colombianas –que las colombianas son, dicho sea de paso, más de la mitad de nuestra ciudadanía– consiguieron abolir el sometimiento de sus cuerpos.



El día siguiente, martes 22 de febrero de 2022, fue el día de los perros bravos: los garrafales expresidentes de la caverna, Duque, Pastrana y Uribe, patalearon moralismos contra la Corte, calificaron la noticia con desatinos como “laxitud” o “infanticidio” o “método anticonceptivo”, propusieron salvajes referendos contra el aborto como llamando a las reservas del Estado de Opinión –y así volvieron a ser aquellos negacionistas que promueven la guerra y parecieron esos curas que dan consejos sexuales en las bodas–, porque sus morales dobles, que en teoría no han tenido cerca aborto alguno, tienden a empujar a la sangrienta clandestinidad; a abstraer la angustia de las ciudadanas que no querían quedar embarazadas; a santiguarse ante las cartillas de educación sexual que poco llegan a las manos de tantas niñas abandonadas a su suerte; a subyugar, en fin, cuerpos de iguales. Pero es, sobre todo, porque en el fondo lo suyo no es la democracia.

Quizás sea la hipocresía. Quizás sea aquella viveza con visión nocturna, la del “no” en el plebiscito, que reconoce a leguas cualquier razón para salir a “votar emberracados”: “Ojo al 2022”. Tal vez tenga que ver con el poderoso lobby de ciertas fundaciones de derecha que se creen las dueñas de “la familia”. Acaso, a la larga, no les gusten ni la Constitución ni las mujeres. Pero todo indica que una democracia que cumpla sus promesas, que logre echar a andar, mejor dicho, una convivencia solidaria de libres e iguales, se les escapa de las mentes de vigilantes y además se les sale de las manos.

Ser un demócrata es librar a la democracia de sus antónimos: del unanimismo, del negacionismo, del fanatismo religioso, de la guerra, de la desigualdad, de la persecución a los cuerpos de las mujeres. Pero no: ellos no. Ellos siempre están restaurando el país violento en el que ganan.



Cómo siento que en Colombia no tengamos exmandatarios, sino karmas. Cómo lamento que mi generación haya dado al país este presidente del pasado. Pero reconozco la fortuna de haber sido liderado por muchas de las voces compasivas e iluminadoras que el lunes pasado lograron borrar el aborto del Código Penal: por ellas, por Cristina Villarreal, por Ana Cristina González, por Mónica Roa, esta columna sabe que cuando hablamos de la interrupción del embarazo estamos hablando de un asunto de salud pública, que una sociedad justa sabe respetar las decisiones que las mujeres toman sobre sus cuerpos, que la defensa diaria de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no solo es la defensa diaria de un equilibrio que se ha impedido por los siglos de los siglos, sino la defensa diaria de los valores democráticos que temen los pequeños tiranos. Habría podido limitarme a darles las gracias a ellas, sí, “gracias” es el resumen de este texto.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

