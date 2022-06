Qué suerte no ser el candidato, ni la mano derecha que le descafeína el discurso, ni el trol sin prestaciones que le hace el trabajo sucio, ni el militante con sangre en la boca que estalla en el chat de los exalumnos del colegio, sino apenas el ciudadano que vota. Qué fortuna no hacer parte del corrillo de lagartos infames que se levantan temprano a sacar de contexto la entrevista de la hija del adversario o a buscarse la frase del siglo pasado en la que queda clarísimo que el contendor quiere quedarse con este bello país en guerra en el que la mitad de la gente pasa hambre. Qué maravilla votar por lo que uno quiera, sin miradas por encima del hombro, en estos tiempos en los que al mundo se le ha estado olvidando que la democracia es un milagro logrado a puro pulso. Qué lujo elegir el giro que quiere dársele a la historia, el mal menor.



(También le puede interesar: WhatsApp)



Mi criterio suele ser este: que si hay en la Tierra un país al que no le conviene su derecha, que convirtió el clasismo en ideología, y heredó su concepto de “unidad” de los fundamentalismos religiosos, y prefirió enterarse del exterminio a poner en marcha la inclusión, ese país es Colombia. Colombia no va a volverse Venezuela, como usted no va a volverse otro, pero su clase dirigente con aires de jet set también se sucedió en el poder a punta de “hacer trizas la paz” e incumplir las promesas de la socialdemocracia, y estamos entonces a unas horas de elegir a nuestro presidente entre dos candidaturas –la reivindicadora de Petro y la ensordecedora de Hernández– que en la teoría nada tienen que ver con los políticos que nos trajeron hasta acá, pero en la práctica, para bien y para mal, están tripuladas por vagos de tiempos de Forero Fetecua.



El punto es que no hay que ser de izquierda, sino apenas revisar su propuesta y su peregrinación al Miami de Baily y su populismo reaccionario de TikTok que empieza con la declaración de que su tendencia política es el sentido común –y vaya usted a saber dónde termina–, para notar que la candidatura de Hernández es una candidatura de derecha. Se habla, de modo insano e incendiario, de fraude en las elecciones del domingo, pero aquí el fraude es él: a esta sociedad a punto de superar una presidencia tan retardataria como la de Duque, que no supo convocar a los partidos alrededor de las reformas que se reclaman y se ruegan, ni tuvo el coraje de llevar a cabo las conversaciones nacionales que propuso siempre que se vio arrinconado por los estallidos sociales, no le conviene pasar del retroceso a la prehistoria.

La candidatura de Hernández es una candidatura de derecha. Se habla, de modo insano e incendiario, de fraude en las elecciones del domingo, pero aquí el fraude es él. FACEBOOK

TWITTER

Este país no es serio, se sabe, pero no tiene por qué ser grotesco. Volver a esa derecha que sucede por debajo de la mesa, o sea a la derecha borrosa, de antes del uribismo, que no tenía que responderle a nadie por sus políticas de seguridad porque nadie sabía dónde encontrarla, será –sería– el colmo de la Patria Loca.



Todo lo que uno diga en tiempos de campaña puede ser usado en su contra. Hoy, a unas cuantas horas de la taquicardia de los boletines de la Registraduría, no es usual reconocer que la opinión ajena no es una afrenta, ni es fácil recordar que un texto de estos no es una reacción, sino una reflexión. Hace ocho días, por ejemplo, un par de lectores en diagonal de esta columna quisieron creer que la frase “aquí no pueden seguir perdiendo los que han perdido siempre” negaba a los politiqueros camaleónicos que juegan a ser “los malos conocidos” del Pacto Histórico, pero yo estaba pensando en voz alta en tantos ciudadanos ninguneados –sometidos por el olvido y el cinismo– que de verdad dependen de que las derechas no se sigan reeligiendo hasta que esto solo sea un camposanto. Decía eso nomás: que va a ser un alivio votar por la reivindicación de esos colombianos.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

(Lea todas las columnas de Ricardo Silva Romero en EL TIEMPO, aquí)