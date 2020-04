Nada de lo humano debería tomarnos por sorpresa. Y, sin embargo, cómo suenan de involuntarias e impúdicas e imposibles las frases “yo soy trumpista” y “yo quiero armar el Fox News colombiano”: ¿no? En repetidas ocasiones, o sea demasiadas veces, se las dijo el dueño de la mitad derecha de la revista 'Semana' al periodista Daniel Coronell, echado hace unas semanas, por WhatsApp, luego de años de servicio a los lectores. Pero, aún en un planeta que ha dado traficantes de escamas de pangolines, comerciantes de tigres secuestrados y coleccionistas de patitos de hule de todos los tamaños, esas frases siguen sonando a desatino: a confesión de encorbatado cándido e irreflexivo que –de tanto tener la vida por el mango– no entiende ya nada de nada de nada. Es que cómo puede uno estereotiparse así: “Soy trumpista”. Es que cómo puede uno montar semejante gringada en la desangrada Colombia: un “Fox News colombiano”.



Ser un trumpista –no un republicano, ni un conservador, ni un derechista: un trumpista– es creer seriamente en un embaucador disfrazado de magnate que hizo su fortuna engañando a los bancos, fingió la voz de “un asistente nuevo” para confiarles a los diarios sensacionalistas la mentira de que la Madonna de los ochenta quería salir con él, se reencauchó entre la ciudadanía sin memoria como una estrella de reality show, se cebó en la noticia falsa de que Barack Obama no era norteamericano, prometió un muro en la frontera para posicionarse como un candidato imperioso, ganó la presidencia en noviembre de 2016 –y una vez allí, según el conteo de 'The Washington Post', ha mentido 18.000 veces en 1,170 días– como encarnando no sólo la decadencia de una cultura que terminó apostándoselo todo a la explotación de los ídolos falsos, sino la cumbre de un contramovimiento que ha saboteado las promesas democráticas de las últimas décadas.



Ser trumpista es ovacionar a un negacionista capaz de suspender la contribución de su país a la OMS en plena pandemia, pero es mucho peor si uno no sólo no es un gringo con los ánimos azuzados, sino que además es colombiano: si uno es colombiano ser trumpista es desfasado e inverosímil por decir lo menos.



Por otra parte, “armar un Fox News” aquí quiere decir, si estamos hablando de replicar la astuta jugada de la derecha gringa, exacerbar los odios de los ciudadanos que se sienten relegados por los nuevos tiempos, hacerle propaganda a la idea de un Estado reducido a garante de los negocios de unos pocos, desconocer la valiosa historia de nuestros medios de comunicación, repetir con sevicia el fallido experimento partidista de 'Noticias RCN', desconocer la lucha de un periodismo que de verdad ha querido que su ideología sea la defensa de la democracia, confirmarle la necesidad de “mano dura” a esa clase de gente que en sus redes anima a no salir de la mansión en tiempos de confinamiento, servirle a aquel contramovimiento que ha querido normalizar el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, pero que aquí en Colombia además ha sido cómplice de una guerra degradada y redundante.



Por supuesto, en el mundo ha habido peores ideas que montar un Fox criollo: créanme que hubo una vez el cigarrillo con paraguas, el colchón a prueba de infidelidades, la máquina que investiga el dolor de los vegetales. Y, sin embargo, sí que suena obsoleto –a audacia fallida de persona que ha tenido siempre la penúltima palabra– eso de reducir un medio de comunicación hecho y derecho a aparato propagandístico en estos días alargados y determinantes en los que cada vez resulta más evidente que es necesario ganarse a pulso los lectores y ha estado quedando claro que ya no es posible abusar impunemente de la vida de nadie, ni de la vida de nada.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com