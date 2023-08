Hay una foto de Hitler en Tunja. Hay un militar retirado de apellido Grusch, en aquellos Estados Unidos capaces de elegir a la versión imputada de Trump, que le confirma al planeta entero que sí se han encontrado restos biológicos no humanos en restos de naves espaciales. Si las noticias de estos días han conseguido que el mundo recobre el respeto por los aficionados a Alienígenas ancestrales, si las primeras planas de los periódicos y las redes de los medios han terminado pareciéndose a la revista Muy interesante, debería ser fácil para los colombianos reconocer que no tiene nada de conspiranoico insistir en que este país que toca fondo a diario ha sido el resultado de las decisiones mezquinas de unas élites particularmente indolentes –mucho más interesadas en graduar a la gente de consumidora que de ciudadana–, y entonces era importante que llegara este gobierno, y que, además, le fuera bien.



Su primer año ha sido como esta semana: una aparatosa plegaria por la democracia; más una puesta en escena llena de símbolos urgentes, de la espada de Bolívar al gobierno en La Guajira, que invitan a que la historia por fin sea historia; más el empeño de alcanzar una paz que la prohibición ha hecho inalcanzable; más una inesperada vocación a la reconciliación con los señores de la tierra; más una coalición con los reformistas liberales saboteada por la paranoia petrista; más una economía que, contra los pronósticos de la coreomanía criolla, ha salido a flote; más una sucesión de escándalos, repugnantes e innegables, engendrados en otra inescrupulosa campaña presidencial; más una oposición carroñera que guarda en cajas fuertes sus propios pactos con el diablo, pero sigue permitiéndose superioridades morales.

Baste, como prueba del cinismo de estos políticos que odian la política, aquella foto inverosímil del expresidente Duque disfrazado de DJ sin auditorio.

En el esfuerzo de mantener el debate en el terreno del pulso político entre exclusión e inclusión, que, en honor a la verdad, es un esfuerzo que ha hecho buena parte de la opinión pública a pesar de la gravísima caída del delfín que además es diputado del Atlántico por el partido de gobierno –y además fue una figura clave, en 2022, de la campaña en Barranquilla–, el presidente Petro ha redondeado su primer año como jefe de Estado con una serie de intervenciones cuerdas que no solo han recordado a quienes quieran escuchar la importancia de que su proyecto haya sido el elegido, sino que han dejado, de paso, tres preguntas claves: ¿es lo mismo llegar al gobierno que tener el poder?, ¿qué tanto quiere esta sociedad cerrar las brechas que ha denunciado desde el principio de su historia?, ¿cómo conseguir que la izquierda deje de imitar el discurso sectario, vengativo, de la derecha?

Sí, Colombia ha sido levantada una y otra vez en un cementerio de colombianos. Y por supuesto: su clase dirigente ha cogobernado con los ejércitos de turno con tal de prevalecer, y ha hecho imposible tocar fondo. Y un gobierno de izquierda podría caer en la trampa de dedicarse a maldecir. Pero es que ese es, justamente, el cambio prometido: no pasar de perseguidos a persecutores, no ir de críticos valientes a negacionistas de redes, ni arrasar con lo logrado a pesar de esta guerra que no se termina, sino, repito, cerrarle el camino a la violencia política, devolverle el prestigio a la solidaridad, llegar puntuales a la defensa de los derechos de los ciudadanos, abrirle paso a una cultura de la terapia. Quedan tres años para promover esa transformación. Nuestro pensamiento mágico cifra el asunto en las reformas, que jamás han sobrado, pero el lío de fondo es un lugar común: cómo no volverse lo que uno tanto ha denunciado.

