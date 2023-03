¿Cuál es la noticia de la semana? ¿Cuál titular resume con compasión el reguero colombiano que empezó el viernes pasado? Para mí sería este: “El país que se resiste a cambiar”. Podría ser, también, “el país que trata de ir de la exclusión a la inclusión” o “el viacrucis de la caridad a la solidaridad”, pues todos los lodazales de estos días –el delfín que desató aquella trama deshonrosa, la despiadada ansiedad de los tribunales de las redes, la ministra saliente e insubsistente que rompió el récord de contratos firmados antes de irse, el secuestro de los policías en el Caguán, el juicio político que propuso el expresidente más improcedente del mundo– son propios de esta nación rebarajada y redistribuida y reeducada por el narcotráfico, que se ha estado convenciendo a sí misma de acabar con sus desigualdades sociales, pero que aún no sabe bien cómo hacerlo.



Colombia ha sido consuelo de tontos: “Esto es así”, se ha dicho, “no hay modo”. Desde comienzos del siglo XX ha dado esos “hijos del Ejecutivo”, de Marroquín, de López, de Rojas, de Uribe, que se permiten a sí mismos hacer negocios que entorpecen los gobiernos de sus padres. La apuesta criolla por la exclusión, con sus élites, sus delfinazgos, sus esclavitudes, sus machismos, sus fanatismos, sus persecuciones y sus destierros, ha engendrado guerrillas, bandas, carteles de torcidos y maquinarias perversas que no sólo han reducido la política a negocio de familia, sino que han ahondado e incendiado las desigualdades sociales. Colombia no creó la ambición insaciable, ni el atajo, ni el “yo no me inventé el sistema”, pero la corrupción colombiana, reconocida por los índices globales de percepción, ha sido especialmente contagiosa por culpa de este clima de guerra y de fracaso.

Se abusa más del poder, del favoritismo, en esta nación de pocos dueños, en esta moral envenenada por el levantamiento de los narcos, en esta cultura resignada a reconocer a quien “corone”. Hay que vivir en la casa de los 2.500 millones. Hay que tener más, más y más.

El primer gobierno de la izquierda ha propuesto salir, de reforma en reforma, de paz en paz, de semejante zanja: mudarse definitivamente de la exclusión que nos reduce a las armas a la inclusión que nos devuelve la cordura. La noticia colombiana de la semana, del mes, del año, es que no va a ser nada fácil ese cambio. Seguirá derechizando a la gente de blanco. Seguirá despertando clasismos a diestra y siniestra. Seguirá enloqueciendo a una opinión ávida de decretar su apocalipsis de WhatsApp: “Yo sabía”. Enervará a los mafiosos enquistados en el poder. Sacará al ruedo a los políticos caritativos que le gastan mucho más tiempo a reducir la pobreza que a abolir las desigualdades sociales. Tropezará tanto con el fatalismo irreflexivo de las élites como con la ansiedad legítima de las clases medias.

Pero sobre todo tendrá que vérselas, adentro de este gobierno sobrevolado por ciertas aves carroñeras, con tantas mañas alojadas en una democracia que cojea, pero llega: tendrá que vérselas con el reformismo arruinado por los prejuicios, con la ceguera al progresismo ajeno, con el clientelismo pegajoso que se les criticaba a los otros y con los parientes expiatorios que no pueden servirle a ese partido de partidos –a ese Pacto Histórico rondado por tantas figuras cuestionables– para negar sus errores y evadir sus responsabilidades en pleno cambio de era. Pedía la otra vez el novelista gringo Don Winslow, narrador del despiadado imperio de las drogas, un mundo adulto en este mundo llevado por el ruido: “Extraño las consecuencias”, escribió. No hablaba de este país, precisamente, pero a mí me sonó a consejo a este gobierno que sigue estando a tiempo de ser lo que dice.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

