Yo de verdad creo que todo el mundo debería estar haciéndose terapia. Si no en el diván, que no es para todos, al menos en la escritura, en el fútbol, en la espiritualidad, en el tejido: elija usted su propia respiración, su propio espejo. De cierto modo, la única reforma pendiente, que sacaría adelante incluso a este país lleno de vocaciones al mal, al daño, es la instauración de la decencia, la renovación de la virtud. De cierto modo, la gran transformación que hay que tramitar en el Congreso, en las cortes, en los pasillos de la Casa de Nariño y en las plazas de los indignados es el paso de la cultura de la aniquilación a la cultura de la paz, el paso de los enfrascados y alucinantes y tambaleantes Estados de opinión a las exasperantes e impacientes democracias que son sin embargo una tregua. Pero esto sigue siendo esto porque lleva siglos siéndolo.



Esto es su violencia. Es la fotografía del momento en el que el senador Barreras se ve obligado a despedir a su hijo de 14 años en El Dorado antes de que “las fuerzas oscuras” de siempre cumplan sus amenazas. Es el mensaje en el que la senadora Pizarro advierte, con más desaliento que miedo, que ella también ha sido condenada a muerte por esos volantes en mayúsculas que acá es mejor tomarse en serio. Es el comunicado en el que el abogado Del Río, defensor de las víctimas que guardan las piezas claves de los rompecabezas, declara que seguirá en lo suyo a pesar de las intimidaciones. Pero también es el “mordaz” trino en el país equivocado en el que el exsenador Navas, que yo de niño lo veía en Consultorio jurídico, en el canal 11, porque también necesito terapia, propone “una colecta para comprar un silenciador y callar a la alcaldesa”.

Esto sigue siendo esto pero también está cambiando. Todo cambio trae miedos y caos y descaches y gritos y reveses. Todo cambio trae escenas inverosímiles e inéditas que detonan el dicho “todo tiempo pasado fue mejor”. Corresponde a quienes han tenido la sartén por el mango, que andan en duelo, aún, por verse obligados a convivir con políticos que en verdad piensan diferente, la tarea de defender las instituciones logradas a puro pulso en estas décadas, pero no como sus dueños, sino como sus partidarios. Corresponde a los ciudadanos no perder la cabeza, no plegarse a ninguno, no saber lo que piensan de las cosas, en masa, antes de que pasen, y no perder esta oportunidad de desacostumbrarse al machismo, la usura, la injusticia, la violencia política –la política ad hominem– que ha dado millones de víctimas.

Corresponde a los nuevos gobernantes ser serios, ser cuerdos. Dejar de azuzar a sus seguidores como si aún fueran la oposición escasa de hace veinte años. Portarse como los demócratas que tanto reclamaban. Recordar que 10’604.337 colombianos votaron por el otro candidato.

La psicóloga Nicole LePera proponía el otro día, en su incesante cuenta de Twitter, el ejercicio de pasar de la “o” de los fanáticos a la “y” de los sensatos. Puede servirle a la autoayuda del país pasar de frases como “Regeneración o catástrofe”, “Patria o muerte”, “Reelección o hecatombe”, “Reforma o marcha”, a sospechas como “este gobierno de sobrevivientes es necesario y aún no está a la altura de su lucha”, “esta presidencia va a ser recordada como un triunfo de la democracia y hasta ahora está aprendiendo a honrarla”, “Petro es un líder para la paz y está en mora de probarlo”.

Que no lográramos desmontar los patrones de nuestras violencias, que los abusados se vuelvan los abusadores como sucede en tantos mundos sin terapia, no sería ya un destino trágico, sino ridículo: sobrevivir a la violencia colombiana para nada. Pero quién dijo que esto va a seguir siendo una oportunidad perdida.

