Estafadores

Pasa igual con la brujería: en la mitad de algún encuentro de amigos, cuando uno se atreve a decir “a mí me pusieron un entierro en una silla”, siempre aparece una voz tartamuda que suelta el valiente testimonio “a mí también”. Y si en cualquier comida uno cuenta el día que le clonaron la tarjeta en cierto restaurante de cadena o la vez que lo llamaron de golpe a decirle que transfiriera toda la plata que pudiera para sacar de algún lío a su sobrino –y uno jura que se lo pasaron al teléfono, sí, un muchacho le dijo “tío: ayúdeme”–, entonces saltan los demás comensales a decir “en mi casa pasó igual”. Todo el mundo, aquí en Colombia, conoce un par de casos de estafas urdidas por ensambles de pillos desde un oscuro ‘call center’. En los últimos días me he enterado, como si esta columna fuera inevitable, de ocho casos. Y usted, lector, lectora, está diciéndose “sufrimos un ataque así la otra vez”.



Nosotros nos hemos salvado por poco en un par de ocasiones. En la más reciente, de mediados de diciembre, mi mamá lidió la embestida como pudo: recibió una primera llamada de un banco que le pedía una serie de datos para concederle no sé qué portafolio por el buen manejo de sus cuentas; sobrellevó una segunda llamada de una supuesta apoderada mía –“Hola, Marcelita”, dijo la timadora, diez minutos después, desde un número fijo muy parecido al de mi apartamento– que me estaba ayudando a zafarme de un embargo en aquella trama terriblemente verosímil; soportó una tercera llamada de un convincente agente de la ley que sin embargo cometió la torpeza de notificarle que me habían llevado a un juzgado de Paloquemao porque me estaban acusando de comprar miles de lavadoras y de pantallas planas con tarjetas ajenas.

Fue gracias a esa frase imposible que mi mamá, sobreponiéndose a la parálisis que empieza con las palabras “señora: es que su hijo está en problemas”, sacudiéndose un crimen que por lo virtual parece menos cruel que un atraco o un secuestro, pero que es las dos cosas a la vez, y, valiéndose de su lógica de abogada, colgó esa tercera llamada –y habló con un amigo mío y me encontró– luego de aclararle al ladrón que a partir de ese momento ella solo hablaría si yo pasaba al teléfono: porque yo seré lo que usted quiera, lector, lectora, pero no ando por ahí comprando lavadoras ni pantallas.



Colombia es, hoy, el nadir de la ética. Quién aquí no pensó, cuando vio arriba el título tan grave, que esta columna iba a ser una diatriba apenas justa contra nuestros políticos de la semana. Quién, que haya visto la entrevista con la señora Merlano en la revista Cambio, no ha sospechado estas madrugadas que ciertos gobernantes también han seguido esos tres pasos para estafarnos: también nos han buscado, nos han llenado de miedo y nos han explotado sin piedad. No, no hemos vuelto mejores de la pandemia porque no hemos vuelto. Estamos, más que nunca, en la tierra del sálvese quien pueda. Son tiempos de criminalidad e inflación. Son días tirantes, de mirar a ambos lados en la calle, de temer a los números desconocidos. El año pasado, en junio, fueron capturados por la Dijín y por la Fiscalía 51 miembros de la banda de los ‘call center’, pero de 2019 a 2021 fuimos de 41.343 a 71.277 estafas telefónicas de las que hablo.



No puede ser lo normal. Hay que pasar la voz, sí, contar el cuento hasta que deje de serlo: es un robo violento y traumático y colombiano aunque no sea cara a cara. Este gobierno fantasioso e incapaz de desmontar la guerra, digno de la derecha que hoy lo desconoce, va a dejarnos una nación estafada: un país masacrado en las regiones y un país asaltado en las capitales. Y a nosotros va a quedarnos la tarea de regresar del virus con la solidaridad exacerbada.

