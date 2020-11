Querida especie en vías de extinción: en esta esquina de la Tierra, que desde hace tanto le ha servido de paisaje a la violencia, ha habido 71 masacres en los últimos diez meses, se ha estado escuchando, en la plaza de Bolívar de Bogotá, el grito de auxilio de los excombatientes de las Farc que ya han visto asesinar a 233 firmantes de paz que confiaron en la reconciliación como quien cree en un refugio, y puede pasar que maten –y aquí es lo común que maten– a la lideresa Juana Perea por proteger el golfo de Tribugá de la voracidad que nos trajo hasta este precipicio, y al representante de las víctimas Jorge Luis Solano por dedicarles la vida a las causas sociales, y al defensor Carlos Navia por dar la cara en nombre de los campesinos fumigados del cañón del Micay.



El pasado jueves 29 de octubre, a la salida de Tacueyó, tierra asolada por masacres y torturas guerrilleras desde que yo tengo memoria, un par de camionetas y una chiva protegidas por la guardia indígena fueron abaleadas por sombras nerviosas desde la montaña. Iba adentro el músico César López, que ha dedicado su vida a pedirle por la vida a esta cultura de la aniquilación, como reclamándoselo a un Dios trastornado, luego de un homenaje a aquella Cristina Bautista que pronunció –López lo recuerda en una canción escalofriante– las palabras más definitivas que se han pronunciado en la Colombia traicionada de estos años: “Si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también: entonces hablamos”, dijo Bautista, la gobernadora, en un último discurso.



¿Y qué clase de país obliga a sus defensores a convertirse en parábolas para los mismos de siempre?



Hacer política suele ser la solución, pero este descuaderne nuestro no es “política”, no, pues no es sobre negociar sino sobre avasallar, sobre tiranizar, sino que es una farsa de dirigentes inescrupulosos de aquí y de allá que proponen referendos para exacerbar los ánimos de una nación exacerbada; un carnaval de manos derechas interceptadas que hablan y hablan de pasar paquetes por debajo de la mesa; un fiasco de cabecillas trumpistas, mitad cínicos, mitad paranoicos, que llaman a la ciudadanía a atrincherarse: “Hay dos modelos de país: uno representado por Petro que está manchado de corrupción, atraso, vandalismo y división social; y el nuestro que representa confianza, seguridad y progreso para las regiones”, dijo, como si lo creyera, una senadora del partido de Gobierno investigada por corrupción electoral.



Y de los Estados Unidos viene además, como un terremoto en el centro de la Tierra, otra lección en blanco y negro sobre cómo las democracias deben redoblar esfuerzos para excretar a sus déspotas con aires de gánsteres y para convencer a las ciudadanías de sus beneficios de vida o muerte: somos aún una especie de especie.



Querido país que todavía está a tiempo: esto no es un SOS al aire. No nos están matando, no, nos estamos matando acá en Colombia. Seguimos siendo un fallido experimento humano: un relato sobre cuándo, cómo y por qué fracasa una comunidad. Pero no necesitamos gobiernos gringos que entorpezcan nuestros intentos de conjurar la violencia, ni dirigentes con vocación de cómplices que dejen para después la solidaridad con las familias de los líderes asesinados, ni madres de la patria que criminalicen tanto a la oposición como a sus electores, ni expresidentes mesiánicos que insistan en vaticinios que en verdad son maldiciones, sino gente que, como el César López que volvió de Tacueyó a cantarles a los desmovilizados de la plaza de Bolívar, dedique su vida a contar la historia de esta especie de la especie que no solo tendía a fallarse, sino que también conseguía redoblar su coraje siempre que todo parecía perdido.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com