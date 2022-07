Se va, bien ido, Duque. Según susurraron a La Silla Vacía ciertos duquistas anónimos, que dicho así suena a grupo de apoyo mutuo, hoy por hoy se repite por los pasillos definitivos de la Casa de Nariño la idea de que dentro de veintitrés días el presidente empezará a hacer parte de la historia universal de los incomprendidos. Predice el senador Ramírez, preocupado por el futuro de esta democracia brava que aún no se libra del gobierno saliente, que “desde muy temprano los colombianos empezarán a extrañar a Iván Duque”. “Colombianos” son, por supuesto, los que ellos ven y quieren ver. El resto, o sea el setenta por ciento, más o menos, que está sintiendo verdadero alivio por su ida, jamás va a añorar el desprecio del sí a la paz, la megalomanía, la hibris, el amiguismo, la desconexión y la pequeñez que también hacen parte del legado.



De bienintencionados que pactan con el error está hecha la historia de Colombia. La Regeneración de finales del XIX, que también se veía a sí misma salvándonos de la catástrofe, fue la voluntad de completar la pacificación religiosa, militarista, racista, castellana, sexista, que habían empezado ciertos conquistadores tres siglos atrás: el empeño de acabar de despojar, colonizar, someter y uniformar a estas poblaciones demasiadas e indómitas que se habían resignado a una geografía novelesca. Fue esa cultura regeneradora –“una nación, un pueblo, un Dios”, se repitió hasta la náusea– la que sembró los fanatismos, alentó las guerras civiles, instaló los prohibicionismos, saboteó las firmas de paz y promovió los negacionismos que nos han traído hasta acá. Fue ese modo de ser colombiano, tan anacrónico e insano, el que Duque asumió.

Hasta el último minuto de este último mes, mitad empeliculado, mitad ensoberbecido, se ha seguido metiendo e imponiendo en terrenos en los que sólo se metería e impondría un regenerador: en las elecciones presidenciales, en los derechos reproductivos, en los coros que culpan a Petro de las subidas del dólar, en las juntas y en las comisiones que tendría que dejar en manos del próximo gobierno. Pero si una noticia reciente documenta el párrafo anterior, si una fábula de esta semana prueba que Duque va a irse siendo Duque, esa es la investigación de la JEP sobre el vergonzoso saboteo del exdirector del Centro de Memoria Histórica –Acevedo, un negacionista de este conflicto armado que ha dejado millones y millones de caídos– a una exposición que por más de cinco años se había estado pensando junto a las víctimas.



Quizás Duque siga imaginándose, bajo el reflector presidencial que poco deja ver, un fin de los tiempos en el que se le reconocerá su consistencia. Pero es que esa consistencia entre comillas, que entorpeció la cultura del diálogo durante cuatro largos años, que insistió en una política de seguridad que tanto sirve a la violencia, y no sólo nombró, sino que mantuvo en el Centro de Memoria a aquel defensor de una narrativa caradura e inverosímil sobre semejante guerra, es, ha sido y va a ser el problema. Dígale usted a ese millón de exiliados, contados, con compasión, por la Comisión de la Verdad, que no tuvieron que irse por un conflicto armado pues no lo hubo y no lo hay. A ver qué le responden. A ver si no recuerdan cómo, cuándo, por qué, de qué país tuvieron que marcharse. A ver si no son colombianos despojados por otros colombianos.



Se va, bien ido, el presidente Duque. Se va, bien ido, su gobierno obtuso e insaciable hasta los últimos días. Pero lo más importante para este país lleno de países es que por fin se deje atrás –pues hemos insistido e insistido en el error durante un par siglos– esa política regeneradora que jamás va a sacarnos de una guerra que sólo ven sus víctimas.

RICARDO SILVA ROMERO

