Estos días pendencieros tienen que ser –por favor– lo que las películas llaman “el fin de una era”. De cierto modo, en los últimos tiempos del mundo hemos sido los testigos abrumados de la parodia de la parodia de la parodia de la Historia: Trump, el primer “célebre por ser célebre” en llegar a la silla más visible del poder, ha sido el gran ejemplo de cómo una nación puede convertirse en su farsa, pero en este país degradado por la guerra, para no ir tan lejos, llevamos décadas viendo desfilar presidentes comprometidos con no caerse, partidos políticos rendidos con agua, disidencias de disidencias de guerrillas místicas y cínicas, liberales incapaces de la reconciliación, napoleones de barrio volcados, como en la escena final de Pandillas de Nueva York, en batallas épicas por un rincón ajeno de la Tierra.



Insisto en el tema porque este Gobierno ha cumplido dos años de jugar a la Historia de Colombia, pero, sobre todo, porque sus partidarios sulfurados que están siempre a un paso de odiar al presidente –desde caravanas y bodegas– no solo han estado plagiando las marchas y los gritos y los símbolos que llaman a recobrar lo humano, sino que, avivados por el desmadre venezolano, han vuelto a apostarle su cordura a evitar esa invasión extraterrestre que llaman “la izquierda”. Cierto es que el conservadurismo no puede ser confundido con la violencia, ni expulsado del recuento de cualquier nación. Pero otra cosa es este empeño maníaco de meter a la JEP, a la Comisión de la Verdad, a la oposición, a la prensa y al liderazgo social –en suma: a la vocación democrática a la convivencia– en el saco del “comunismo” que no fue.



En esa cabeza caliente, que por estos días finales ha empezado frases con las palabras “incluso si ordenó masacres…”, pronto será “mamerto” reírse, ponerse tapabocas, enseñar a leer.



Hace unos días, en el lanzamiento de la bella y escalofriante Hasta que amemos la vida, la canción de César López que le propone una terapia a esta cultura nuestra de la aniquilación, fue claro que tanto Aida Quilcué como Francia Márquez –que hablaron allí del derecho a vivir, de la lealtad con la tierra, del duelo que jamás termina si empieza en la violencia– no son lideresas de su gente, sino las mayoras de todos; no están defendiendo una colonia de un imperio falso, por allá en las Indias, sino este país que sería peor sin sus corajes; no están pegando un grito nada más, sino plantándosele al horror, como montañas, para contener el ventarrón: y fue obvio que se es un demócrata, inclínese uno del lado que sea, cuando se entiende y se quiere y se defiende su liderazgo como el de los maestros.



Estos días tienen que acabar el capítulo asfixiante que empezó en el viejo 2016: el capítulo de este Trump que ahora se ve a punto de caer, de aquel brexit desdibujado en los días de la pandemia, de ese “sí versus no” convertido en presidencia atrincherada. Tendrían que pronunciarse, si se quiere cerrar por fin un episodio plagado de émulos mediocres, las verdades obvias para todos: “Sí hubo reclutamiento de menores de las Farc”, reconoció Timochenko antes de ayer. Tendría que acabarse ya la era de la política de los estigmas, los secuaces, las campañas presidenciales inescrupulosas e investigadas para nada que nos salen tan caras a todos, y los próceres cobardes, más de selfies que de óleos, siempre listos a liderarnos en una guerra entre nosotros.



Tendríamos que dejar de temerles a los azules o a los rojos con temores heredados y desvirtuados y remedados, como en teléfono roto, de generación en generación.



Y, en vez de matarnos por paródicos caudillos de su propia causa, seguirles el paso a estas lideresas que dan la vida por el derecho a vivirla.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com