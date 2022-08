Encarnadores

Ya qué. Ya es así. Ya hay que verle el lado bueno sin perder de vista el lado absurdo. En los tiempos de las redes sociales –de los activistas que dejan el alma en sus numerales, de los divulgadores que nos explican las fotografías del universo, de los reseñadores que nos ponen al tanto de las series y los libros y las canciones que nos estamos perdiendo, de las figuras públicas de pocos seguidores que llaman a su pueblo a la cordura, de los pensadores en voz alta que amanecen convertidos en apedreadores, de los ángeles exterminadores, jueces y partes, que vuelan en círculos a la espera de cualquier lapsus para emitir la sentencia que tienen en la punta de la lengua– también los congresistas son youtubers e influenciadores, y no sobra verle lo nefasto y lo sano a ese horizonte.



Colombia ha luchado, desde que tiene nombre y memoria, para que su gente sea representada y sea igual ante la ley. Sus partidos del siglo XIX personificaron ciertas ciudadanías hasta la náusea, pero, con el paso de las guerras y las transformaciones sociales y los saboteos a la diversidad, esta democracia en busca de serlo –en busca, digo, de lograr la convivencia– se vio obligada a repensarse una y mil veces. Descendió al infierno en el que algunos se resignaron a ser apoderados por sombras armadas.

Pero desde su Constitución de 1991, que sabe que nuestro lío de fondo es la encarnación de la heterogeneidad, ha querido dar con sumas de individuos que no solo sirvan a la causa de la representación política, sino, sobre todo, a la necesidad de la representación social.



Tal vez lo más justo de las improbables elecciones de este año sea, precisamente, que un par de ramas del poder se estén pareciendo más a este país hecho de países. Sin embargo, en tiempos de redes, o sea en tiempos de solidaridad, de megalomanía, de posverdad y de igualdad ante internet, se han vuelto comunes los legisladores de reality show que se reducen a estereotipos listos a debatir en Zoom, que se vuelven trolls malignos de sus adversarios y se toman selfis gratuitas en busca de likes. Dicen por ahí, desde la Antigüedad, que a los amigos se les critica cara a cara. Sé que los congresistas no tienen por qué quererse mucho, pero resulta parodiable, del caótico arranque de esta legislatura, esta manía de lapidarse los unos a los otros como soplones de kínder: “¡Fue él!”.

Me gusta, de las redes, que se acaben las tarimas. Que, como en el siglo XIX, todos nos demos noticias del mundo a la vuelta de la esquina. Y que sea claro que tanto los electores como los elegidos sienten, por ejemplo, que vivir es hacer terapia. Pero que este sea el capítulo de la historia en el que nuestros representantes no solo sean un reflejo de las impaciencias y las anarquías y los infantilismos y los trastornos que hemos compartido, sino también sean una prueba de que entendemos bien que se nos vino encima la hora de ser serios, de ser viejos. Aquí, en el coraje del día a día, no podemos darnos el lujo de tener primeras damas que sabotean primeras damas, ni presidentes que incumplen las citas, ni congresistas que se quejan del sueldo, ni vivos que gritan ajúa. Sean serios si somos iguales. Sean dignos si nos representan.



Voté por el senador De la Calle con la ilusión de que siguiera dedicándole su vida política a abrirle paso a la representación. Qué bueno que haya sido expulsado de ese antidemocrático partido con apellido. Qué bueno saber que, luego de un breve revés de salud, ya está mejor. Porque en este primer mes de legislatura sí que ha sabido usar las redes para dar la cara y ser igual. Y sospecho que su electorado, pendiente de la paz, ha estado experimentando día a día la rara alegría de no haber perdido el voto.

