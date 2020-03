Nuestra tiranía ha sido nuestra violencia. Nuestra violencia ha sido un sanguinario abuso del poder usurpado, un tic injusto e ilegítimo que va enmudeciendo todo a su paso, un golpe de Estado diario que al día siguiente vuelve a comenzar, un hábito, un sino. Durante décadas se dijo, del sur del Tolima al occidente de Boyacá, del norte del Caquetá al estómago de Urabá, que aquello no era una violencia colombiana, sino un horror en defensa propia. Después, mientras se avanzaba en el apocalíptico siglo XXI y se alcanzaban milagrosos acuerdos con algunos ejércitos ilegales, fue innegable que la guerra por los corredores del narcotráfico –con sus barbaries colaterales– ha trastornado el país y ha atizado su terrible drama social. Fue obvio, en fin, que nuestra rebelión ha sido la paz.

O sea que todos tendríamos que estar conmemorando los treinta años del pacto con el M-19 como lo hicieron algunos el lunes pasado en la plaza de Bolívar de Bogotá.



Por supuesto, este podría ser el punto en el que algún lector que juzgue por su condición, pegado a su teléfono fuera de contexto, asuma que estoy celebrando el desolador legado de una guerrilla. Pero en realidad es el párrafo en el que se hace obvio que la gente que hizo aquella paz, tanto la del Gobierno como la de ‘el Eme’, se jugó todo por parar antes de que fuera peor, por confrontar los traumas, por cumplir, por copar los sitios de la sociedad que se había tomado esa violencia, por darle a la política colombiana más voces que la rescataran de los mesianismos, por desterrar esta manía de aniquilar a quien no se pliegue ni se haga a un lado en el camino, por abrirle paso a aquella Constitución que aún es nuestro pacto para ensanchar una democracia que ha tendido a quedar en manos de unos pocos: “¡Duélale a quien le duela!”.



Sigue, intacta, la monstruosidad banal de acá. Tendríamos que ver las imágenes de ese puñado de hombres forzados a cargar, por las calles de Frontino, Antioquia, los cadáveres de un par de niños indígenas que murieron en un campo minado: ¿están en discusión esas víctimas? Tendríamos que recordar que hace menos de un mes 853 desplazados de las veredas cercanas andaban buscando refugio en una escuela de Ituango: ¿puede justificarse ese éxodo? Habría que notar, con semejantes escenas en mente, las concesiones al prohibicionismo que nos tienen naufragando, las listas de ‘opositores’ de las redes del ejército de todos, los audios de ultratumba de un seguidor del Gobierno –asesinado en mayo de 2019– que presume de haber comprado no sé cuántos votos para que cierta clase política ganara las elecciones presidenciales.



Porque así, cuando recordamos que aquí usualmente no tenemos gobiernos, sino invasores del Estado, perpetuadores de los fracasos programados por los gringos y efectos secundarios de campañas vendidas al diablo, es claro que sería lo mejor huirles a esos líderes que inevitablemente acaban sirviéndole a la tiranía de la violencia: que no les interesa domar la bestia sino apenas sujetar sus riendas.



Si todavía es cierto que todo pueblo tiene el derecho de derrocar a su tirano –el artículo 34 de la Declaración de los Derechos, en su versión de 1793, explica que “hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido”–, Colombia se ha ganado, de izquierda a derecha, un gobierno que se rebele a las mañas, a las políticas, a las campañas que preservan la violencia: un gobierno hecho y derecho que, consciente de que el propósito del Estado es conjurar las barbaries, celebre los treinta años del pacto de paz con el M-19 como parte de nuestro patrimonio. Este gobierno no es, no, este gobierno no fue. Qué triste e infame ha sido su desperdicio del tiempo de todos.



Ricardo Silva Romero

