Es, de nuevo, como en los mapas de antes: “Usted está aquí”. Usted está en la era del extremismo, y hay millones de fanáticos, orgullosos de sus fes, que no sólo confunden “diplomacia” con “tibieza” y con “complicidad” con el statu quo, sino que pierden de vista que el mundo no es peor a esta hora gracias a los diplomáticos. Basta comprender que se está vivo para sentirse enfermo ante la crueldad con la que la gente de Hamás asesinó a 1.200 prójimos en el sur de Israel. Basta verse a salvo para elevar plegarias por los palestinos que ahora mismo son víctimas de los crímenes de guerra en los que ha terminado la respuesta a la masacre del sábado 7 de octubre. Pero en la era del extremismo la compasión no es un don, sino una lengua en peligro de extinción, y ciertos líderes parecen haber vuelto a los tiempos en los que se legitimaba la violencia, y entonces, aunque no lo sepamos, estamos en las manos de los diplomáticos.



Los diplomáticos no son aristócratas que piden disculpas, en francés e inglés, en nombre de todos, sino que son, desde hace quinientos años por lo menos, héroes de guerra sin nombres ni apellidos ni armas –como plomeros del mundo– que siempre están salvando vidas justo a tiempo. La diplomacia es la lengua universal: el esperanto. El esperanto, dicho sea de paso, es una bella invención del oftalmólogo polaco L. L. Zamenhof para que las partes enfrentadas compartan un diccionario como una tierra de nadie y para que las conversaciones de paz sucedan antes del horror, pero Hitler dio la orden de exterminar a los esperantistas, empezando por los hijos de Zamenhof, para evitar “que los judíos dominen el mundo”, y el único idioma neutral que nos queda es el idioma de puertas para adentro de la diplomacia.

Ha habido excesos en Colombia: Uribe grita a Chávez “sea varón”, Duque cuenta las horas a Maduro, Ordóñez llama al éxodo venezolano “parte de una agenda para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI”, Petro lanza su seguidilla maniaca de trinos, pero calla ante la sevicia de Hamás, y sigue callando así Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, repita que el grupo terrorista no representa a su pueblo. Y los descaches son contados, sin embargo, porque desde 1947 hemos tenido una política exterior –de Estado– oficiada por diplomáticos que ahora mismo están explicándoles a los gobernantes de turno que desde agosto de 2018 este país reconoce a Palestina sin faltarle a su relación con Israel: que la historia es más compleja de lo que se cree, y el colmo del extremismo es, hoy, tomar una posición que no sea de duelo.

“Extremismo” no es, por estos días, la mala palabra que fue. Los hechos siempre están a medio camino entre las verdades oficiales y las teorías de conspiración, pero, en tiempos de redes sociales que legitiman violencias, los hechos son lo de menos para demasiadas personas. Vean a los peores presidentes que hemos tenido, que tantos crímenes de guerra callaron, haciéndose ahora los estadistas en sus perfiles. Vean a los fanáticos de esta semana en esas batallas tuiteras, megalómanas, libradas desde los inodoros. Mientras tanto, aunque nadie lo sepa ni lo vaya a saber, los diplomáticos van devolviendo los contextos, calmando los ánimos, amainando los trinos, llevándonos de la orilla de las reacciones a la orilla de las reflexiones, velando por este pobre Estado que seguirá cuando ni usted ni yo estemos.

Dirán los extremistas que los diplomáticos, que a diario consiguen que el mundo no se acabe sino que siga en suspenso, son gatopardos finos que consiguen que todo quede igual. Pero es que sólo valora la diplomacia una cultura que desprecia la guerra. Y para despreciar la guerra hay que haber sobrevivido por muy poco.

