Despotismo

Cada dos o tres días se pregunta uno qué es lo que está haciendo –de qué se trata al fin– este gobierno. En un exótico desayuno del jueves de la semana pasada, según lo cuenta el periodista de la 'BBC' Daniel Pardo, el presidente Duque les describió a los corresponsales de los medios extranjeros su política contra el régimen venezolano, su implementación de los acuerdos de paz, su solución a las protestas sociales, su posición “provida” sobre el aborto y su conducción de la economía como si fueran logros de un líder “de centro”. Hecha la digestión, que de cierto modo es otro buen resultado, se asomó a los micrófonos de la derecha para calificar de “intromisión a la soberanía” el duro informe sobre derechos humanos en Colombia –repito: el año pasado hubo 36 masacres aquí– que presentó la misma ONU que no ha hecho sino apoyar al país a petición del país en medio de su guerra.



Pronto, un senador del partido de gobierno pensó en voz alta, como mejor pudo, que había que replantear la relación con la ONU y “cerrar esa oficina de derechos humanos convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional”.



Este lunes que pasó, en una absurda reunión bilateral entre Colombia y Trump en esa Casa Blanca que es gris por estos días, Duque le escuchó atentamente al magnate naranja la recomendación de fumigar como en los viejos tiempos: “Haz a Colombia grande otra vez”. Como allí vio poca intromisión, para el martes era claro que este gobierno no es de izquierda, ni de centro ni de derecha, sino, acaso, de arriba: de un grupito. Podría matricularse en la derecha, sí, brinda con bananos a unos pasos del horror, usa las gafas dobles de su moral para observar asuntos de salud pública, celebra las intromisiones en los países ajenos, prefiere que el mundo se meta en sus propios asuntos antes de que opine de “la patria”, y asume el Estado, que es de la ciudadanía, como una cruz. Pero en verdad es otro gobierno atrincherado.



Que se quedó enfrascado en la falsa moderación, en la sordidez, en la paranoia de la campaña presidencial: “No a la JEP”. Que va dejando migas grotescas por ahí para que no volvamos a perdernos: “Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”. Que, ante los imborrables índices de su impopularidad, jura que la culpa es de los críticos: “El desprestigio son los demás”.



Desde que se empezó a pensar en el ser humano se ha dicho que su medida es lo que haga con el poder: con el poder que se vuelve su propio objeto, que trastorna, que corrompe, que disfraza la venganza de justicia, que tantas veces termina siendo fuerza nomás, empleo de la violencia apenas, cuando pierde la fe de la ciudadanía.



Cada dos o tres horas se pregunta uno por qué este gobierno que se ha definido a sí mismo en comparación con la dictadura venezolana tiende a permitir –por ejemplo– que una superintendencia emprenda una desproporcionada e intimidante investigación contra un periodista satírico como si se tratara del régimen chavista que hace trece años trató de callar con una multa de 40 millones de bolívares a un humorista político que hizo una carta mordaz a la hija del comandante. Cuando el poder se ve amenazado, de derecha a izquierda, su ideología es el poder mismo. Se vuelve una suerte de “despotismo caritativo” –alguna vez, en el siglo XVIII, al menos fue “despotismo ilustrado”– que regala dulces en buses, siente el cariño del pueblo, del 21 por ciento del pueblo, en las regiones, y se rodea de ciegos a los límites de su autoridad.



Pregúnteles usted a los corresponsales extranjeros o a los funcionarios de la ONU qué pasa cuando un país le da la espalda al mundo. Óigales qué pasa cuando el país en cuestión es Colombia.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com