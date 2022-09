Despenalización

Qué tanto puede alzar la cabeza una democracia enfrascada en una guerra perdida. Qué tanto puede vivir un país que sigue librando la perversa Guerra contra las Drogas. Qué tanto estamos respirando usted y yo: un poco nomás. Porque, mientras no se pongan en marcha las soluciones que sabemos de memoria, mientras no se despenalice el consumo de estupefacientes, ni se trate el lío como un asunto de salud pública, seguiremos empezando los días con las noticias de las disputas entre aquellas bandas santiguadas que asesinan policías bachilleres por la espalda, lanzan cadáveres embolsados a las calles de la madrugada y montan infiernos sin Dios ni ley de Bogotá a Buenaventura. Cuántas extradiciones y cuántas masacres y cuántas sobredosis nos faltan para que sea aberrante sacrificar a Colombia.



Pregunto esto porque se ve a diario en EL TIEMPO. Porque hoy se lo pregunta The New York Times. Pero también porque por fin, luego de años de eludirlo y de sentir que había sido suficiente padecer en vivo y en directo, del lunes 30 de abril de 1984 al jueves 2 de diciembre de 1993, el pulso de esta sociedad con los Extraditables que preferían “una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, acabo de leer la Noticia de un secuestro de García Márquez. Vi la adaptación, tan bien actuada, tan bien hecha, después de que la vio el mundo entero: cuando uno tiene hijos llega de primero a los miedos, pero de último a las series. Luego confirmé, en el libro estupendo, que 1991 fue ayer, que sigue cerca, pero ya deberíamos habernos negado a construir medio país mientras medio país se incendia.

Noticia de un secuestro fue, cuando salió, una demostración de cómo este Estado así de roto, pero capaz del pacto de paz e inclusión de la Asamblea Constituyente, pudo ganarle una macabra partida de ajedrez a un rival dispuesto a volar en pedazos el tablero. Hoy, leída y vista con los ojos de estos años de posconflictos entre los conflictos, no nos cuenta una guerra, sino una batalla a duras penas ganada; no nos muestra una tragedia conjurada, sino una pesadilla sin fin de padres en vilo: “Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega”, decía el padre García Herreros, en aquel 91, pero lo sigue diciendo en esas páginas para que notemos que hemos sido abandonados en una jornada sangrienta que se repite y se repite para nada y para nadie en este mundo.



Llevamos treintaiséis años tratando de reconocer que la única manera de ganar esa guerra es no librándola. Sin modos ni rodeos de plegaria, el presidente Barco exigió las soluciones que sabemos a la cínica comunidad internacional, en la OEA, la ONU y la Reunión Ministerial sobre Drogas, desde el lunes 29 de septiembre de 1986 hasta el lunes 9 de abril de 1990. Gaviria, que lidió, como pudo, el 91 de las bombas a la vuelta de la esquina, reanimó hace diez años el debate sobre el fracaso rotundo de la prohibición. Santos, harto de las “erradicaciones sin precedentes”, reconoció en enero que “legalizar es el único camino” si queremos salvarnos de los narcoestados. Y corresponde a Petro, que pone a prueba la voluntad de paz de tantos actores de tantos conflictos, cerrarle el paso al fin a ese delirio.



Cierta oposición sueña con su fracaso: con el paso del desprecio duquista de la política al desprecio petrista de la administración. Pero esto acaba de empezar. Y Petro parece empeñado en hacer un gobierno capaz de recordarle al mundo de los hijos que la coca no es una droga, sino una hoja sagrada; que el adicto no es el criminal por perseguir, sino el enfermo a tratar, y la despenalización es el peor golpe posible a esos extraditables que han preferido quedarse en este infierno que han hecho a puro pulso.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

