Es desesperante e intolerable el desdén con el que tantas veces se ha tratado a las víctimas aquí en Colombia. Es exasperante e insoportable este desangre en vivo y en directo, a plena luz de cada día, que tantos denuncian desde que va a pasar hasta que pasa: diecinueve líderes sociales fueron asesinados, según la MOE, en este enero que a duras penas ya pasó. Y es como ver una matanza –como pegar un grito– a través de un vidrio que por alguna perversa razón no han querido romper los únicos que podrían romperlo. Y es peor aún porque el Gobierno falla una y otra y otra vez en la obligación moral de reconocer no solo que hubo un conflicto armado que desalmó al país durante setenta años, sino que lo hay: en qué cabeza cabe, repito, nombrar a un negacionista en la dirección del Centro de Memoria Histórica.



Es cierto que el consejero Archila ha hecho una importante labor en la implementación de los acuerdos con las Farc, pero el revanchismo y el menosprecio con los que el Gobierno se ha acercado al tema de la paz, como prefiriendo su base belicosa sobre el Estado colombiano, ha puesto en riesgo lo que se logró a pesar de todo y lo que podría lograrse de reconocer humildemente que el desprecio del diálogo es el desprecio de la política: “La paz de Colombia es importante para el mundo”, tuvo que recordar la embajadora de la Unión Europea, en días pasados, antes de anunciar una inversión de diez millones de euros. Y fue todavía más evidente que ni siquiera durante los dos mandatos de Uribe, que fueron lo que fueron, se les vio a tantos funcionarios esta vocación a tomarse las oficinas de la cultura –el propio Presidente le pidió “no ideologizar” los contenidos al nuevo director de RTVC– ni semejante necesidad de reescribirnos e imponernos lo que nos pasó.



Este curioso gobierno que no conoce el Estado parece sobre todo un programa de televisión semanal que jamás decepciona: es que cada lunes se entera uno de que alguno de sus funcionarios ha pronunciado alguna vergüenza nacional –o dos– por el estilo de “a un ingeniero tú no lo necesitas todo el día en tu oficina sino dos horas” o “el acuerdo de paz con las Farc es semifallido”. Pero nada como las salidas en falso del director del debilitado Centro de Memoria, el historiador Darío Acevedo, luego de que saliera a flote la noticia de que la importante Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños le había cancelado la membresía a nuestra entidad –enfrente del mundo que tanto la ha admirado– por haber dejado de mostrar claridad a la hora de reconocer a las víctimas y a la hora de reconocer el conflicto.



Ante semejante polvareda, Acevedo prometió a los medios que, luego de averiguar bien qué es esa red de sitios de memoria, preguntará cuánto cuesta la membresía y qué beneficios ofrece: solo con esa declaración, que confunde el Centro de Memoria con Falabella, ha quedado claro que el antiguo estigmatizador del ‘mamertismo’ no tiene la menor idea de lo que ha estado haciendo en ese cargo. Habrá que confiar aún más en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que el acuerdo de paz creó. Habrá que pedirles a ciertos periodistas que se sigan jugando la vida en la tarea de abrir esta fosa común. Habrá que redoblar la ficción que se ha hecho con la ilusión de conjurar la violencia: leer La vorágine, La casa grande, Manuel Pacho, La mala hora, Cóndores no entierran todos los días otra vez.



Habrá que cruzar los dedos de las dos manos, de aquí a que se logre que el Centro de Memoria vuelva a librarse de gobiernismos, para que el Presidente pida “no ideologizar” el organismo en la posesión del siguiente director: no, este aún no se va, pero la sola idea es un homenaje a las víctimas.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com