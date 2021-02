Se ha probado hasta el cansancio que esta es la especie más peligrosa de la Tierra, y que el colombiano es su propio depredador de lunes a domingo, pero de tanto en tanto se dan sorprendentes hallazgos de fósiles –por lo general en libros y archivos de prensa– que prueban no solo que sí ha habido sensatez por estos lados, sino que todavía puede haberla. Hubo voces cuerdas que en tiempos de nuestra guerra bipartidista advirtieron los riesgos de gobernar como vengándose del gobierno anterior, de los regeneradores o de los reformistas, de los conservadores o de los liberales, y luego se sintieron más trágicos que lúcidos por haber tenido la razón. Y hay voces de hoy –y en pleno duelo por su ida pienso en la sabiduría y la bondad y el humor del director que se va de EL TIEMPO– dedicadas enteramente a llamar a la cordura.



Y, sin embargo, es como si buena parte de nuestros políticos siguieran padeciendo no solo el Trastorno Oposicionista Desafiante que vara a ciertos niños en pataletas y venganzas, sino el Síndrome de Procusto que, desde el mito griego del sonriente anfitrión que envidia a muerte a sus huéspedes, empuja a los adultos a heredar e imponer su malestar: a ningunear, a discriminar, a despreciar, a estigmatizar, a avasallar a todo aquel que aparezca en el camino. Se ha probado hasta el cansancio que desconocer a los vencidos en las elecciones, en la violenta Colombia, suele convertir al Estado en tramitador de retaliaciones y desangres y reducir la democracia a cuidado paliativo, pero estamos cumpliendo veintinueve meses ya de un gobierno que rige contra la mitad del país y tiende a echarle a la paz la culpa de la guerra.



Sigue yéndose a la derecha este gobierno desafiante y voraz. Sigue encarando el horizonte por el espejo retrovisor. Sigue cometiendo el fatal error de negar que el orden público no puede limitarse a “asunto militar”. Sigue rodeándose de amigotes que no soportan las críticas, ni las caricaturas, ni las oposiciones, ni los matices ni los llamados al diálogo. Sigue desaprovechando una por una, como sucedió con la consulta anticorrupción o con la fallida “conversación nacional”, las oportunidades para reconocer la buena fe de los rivales. Sigue resistiéndose a aceptar los evidentes avances de la justicia transicional, como negando que llueve o hace sol, porque eso sería admitir una persecución. Sigue presagiando la segunda venida del populismo, “ojo con el 2022”, como si el uribismo no lo fuera y hubiera dejado de reelegirse.



Sigue en mora de enmendar las salidas en falso de su política internacional entorpecida por una ideología mandada a recoger.



Si lo que importa, como en las campañas presidenciales, es “la gente” –si la promesa, como en los discursos de la derecha, es la seguridad–, qué tan inteligente puede ser sabotearse las relaciones con Cuba o entrometerse en las elecciones gringas o cerrarse todos los caminos a Venezuela.



No siempre es viable conciliar. Es imposible e injusto, por ejemplo, tener contentos a rivales que nieguen el cambio climático o promuevan la tiranía o insistan en las desigualdades o llamen a las segregaciones. Pero llegue quien llegue a nuestra presidencia el próximo año, en medio de estos tiempos inciertos en los que lo sabio parece ser no hacer “cálculos políticos” ni esperar que el mundo vuelva a ser lo que era cuando se cierre el paréntesis de la pandemia, será todavía más peligroso e insólito seguir cazando comunistas supuestos o “camisas pardas” hechas en Colombia en un país en el que todos juran por su Dios que son demócratas. Se buscan adultos que no solo sean compasivos con los suyos. Se buscan líderes demasiado viejos para asumir la tradición de atrincherarse a someter al otro.



Ricardo Silva Romero

