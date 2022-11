El otro día me encontré en la calle, de afán, con el fotógrafo colombiano Federico Ríos, y no alcancé a darle las gracias por sus dolidos retratos del calvario que viven los migrantes venezolanos en las selvas del Darién, pero sí puedo decirle aquí, en esta columna, que sus imágenes de aquel éxodo entre el barro obligan a recordar que el sufrimiento humano es el contexto al que debemos responderle. Es común enfrascarse en los protagonismos, los círculos viciosos y las pequeñas derrotas de la jornada hasta perder de vista que el mundo no es un pretexto para el drama propio. Es usual confundir la vida que se lamenta con la vida que se tiene. Y olvidar que todo aquel que quiera hacerlo puede ver y entender y reconocer en voz alta el horror. Pero sus fotos de esos viajes devastadores por el Darién nos ponen los pies en la tierra.



Estoy pensando en el reportaje que la corresponsal Julie Turkewitz escribió –y Ríos fotografió– para The New York Times del viernes 7 de octubre de este año: “Necesito un futuro para mis hijos”, repiten allí los padres venezolanos, en busca de los Estados Unidos, entre los fangos, las zancadillas y las violencias de semejante viacrucis, “si mil veces me toca venirme, mil veces lo voy a hacer”. Estoy hablando, en un diario, de aquel relato contado hace un mes, pues muchas de las noticias de las primeras planas de esta semana –en la que Turkewitz y Ríos, de regreso por el Tapón del Darién, narraron en un segundo texto la travesía en vano de la niña Sara Cuauro, pero también se reseñó la tambaleante restauración de las relaciones con Venezuela, la enésima cumbre por el cambio climático y las determinantes elecciones intermedias en los Estados Unidos– pueden salvar o hundir más vidas entre el barro.

También un gobierno puede perder de vista, de tanto pensarse la siguiente movida en el ajedrez, que lo suyo es defender la vida, poner el drama humano por encima de las agendas políticas y conseguir la convivencia. Se ha demostrado hasta la saciedad que no es gritarle bravuconadas a Maduro, sino ponerse en el lugar, persona por persona, del pueblo venezolano, lo que puede rescatar a una familia de ese infierno que es huir del país que ha sido de uno. Se ha visto con los propios ojos que tanto los incendios de las democracias como los incendios del cambio climático están obligando a millones de seres humanos al desplazamiento. Se ha estado siguiendo el resultado de las elecciones gringas minuto a minuto porque, de haberse dado la tal “marea roja” republicana que vaticinaban tantos perseguidores de las libertades, seguiría abriéndose paso la guerra trumpista contra los gritos de auxilio.

Habría querido decirle a Ríos, el otro día, que la belleza desenterrada de sus fotografías pone en evidencia que hoy no solo está en juego la democracia que promete rescatar a cada cual de la violencia, sino que está en vilo la capacidad de la especie para experimentar la compasión: en las imágenes del Darién, por ejemplo, un padre baja con su hija por un declive de raíces enlodadas, una niña espera a que su acompañante de botas lodosas descanse la frente contra un árbol, una familia de mujeres mira hacia atrás porque ya no se ve nada, una larga cadena de sometidos –por las indiferencias y las autoridades y los contrabandistas y los estafadores que posan de agentes viajeros– se agarran de las manos para cruzar un río con la ilusión de llegar a alguna parte, y es increíble que buena parte del mundo no acuse recibo del fiasco de la especie.

Y es cierto e increíble que de Arizona al Darién estemos viviendo la respuesta a la pregunta de qué tan capaz es esta humanidad de pasar del predominio a la solidaridad como modo de ser, como criterio.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

