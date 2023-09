Ya conté que una vez, en un sombrío cubículo estatal, me pidieron sin lógicas ni sonrojos un certificado de defunción actualizado. Hoy, apenas baje la marea de la mañana, tendré que enviar otro RUT, otra copia de la cédula, otra planilla de seguridad social –y, a modo de suplicio, tres certificados más– si de verdad quiero que me paguen un texto que fue mi jornada durante seis semanas. Colombia es un basurero de papeles inauditos. Se vive del sudor de la frente a mes vencido. Se sabe de memoria que defender al trabajador, o sea dar una batalla por lo mínimo, no sólo es peligroso, sino inútil: “Agradezca que le pagan...”. Y, sin embargo, en estos días hábiles ha circulado al fin un documento justo: el auto que anuncia “cargos a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Dimayor por la presunta vulneración del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo”.



El miércoles 11 de septiembre de 2019, en pleno gobierno de los estallidos sociales, 1.117 futbolistas de 35 clubes profesionales presentaron un pliego de peticiones que llama tanto a los dirigentes sórdidos como a los dirigentes serios a concertar lo elemental: calendarios, estatutos, códigos disciplinarios, participación en derechos de televisión, distribución de entradas, políticas contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género. Es así en el mundo entero. Pero a punta de lobby, de amigotes en las tres ramas del poder, de pequeños triunfos de nuestras selecciones, de “lo que pasa en el fútbol se queda en el fútbol”, cuatro años después Colombia sigue siendo este planeta salvaje en el que un puñado de todopoderosos no sólo logran sabotear la concertación, sino que pueden hacer lo que les dé la berraca gana con las vidas empinadas de nuestros futbolistas.

Ya no. Luego de veinte años de lucha incansable, en los que Acolfutpro, encabezada por el admirable Carlos González Puche, ha hecho honrar aquella sentencia –la C-320 de 1997– que acepta que los futbolistas son trabajadores, el Ministerio al fin ha sido capaz de entender que esto no es justo ni es normal. No puede haber un negocio privado sin control estatal. No puede ser que los encorbatados de siempre, sancionados por el repugnante escándalo de la reventa de boletas, prefieran pagar miles de millones en multas a respetar los derechos de los jugadores. No puede ser que se desconozcan los convenios con la OIT. No puede ser que nuestras futbolistas tengan que buscarse otros trabajos porque no saben cuándo van a volver a jugar. No puede dársele la espalda al dinero que el Gobierno ha ofrecido a la liga femenina.

Vendrá una vez que no habrá listas negras de futbolistas que osaron ir a la justicia, ni habrá reglas que nadie haga cumplir, ni habrá dirigentes, de un negocio con ingresos por 159 mil millones al año –extirpados con anestesia de nuestras pasiones infantiles–, que se resistan a trabajar sobre la mesa. Todo tendría que haber cambiado después del escándalo de la Fifa: no más encorbatados con corona. Ya deberíamos haber perdido, aquí en Colombia, el miedo a reclamar nuestros derechos, el tic de agachar la cabeza para no ser despedidos porque sí, el hábito de repetir “así ha sido y así es”. Por eso, porque hemos vivido maniatados, es crucial que el Ministerio del Trabajo al fin esté exigiéndoles a los dirigentes del fútbol, tan exentos, tan inmunes como tantos uniformados del siglo XX, que se sienten a concertar con los protagonistas.

Tiene que salir bien. Porque qué podemos esperar los demás, con nuestras copias al 150, con nuestras ARP por si nos partimos un dedo en el teclado, si la gente de nuestro fútbol es explotada en vivo y en directo. Hay sitios, en el mundo, en donde no es así. Esto no es justo ni es normal.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

