Creo que “realidad colombiana” es una contradicción. Creo que “realidad colombiana”, o sea “realidad irreal”, es un oxímoron: como canciller deslenguado, como oposición rastrera, como metro bogotano, como periodista violento, como recompensa perdida, como ministra atrincherada, como gobierno opositor. Toca redoblar esfuerzos para que opinar sea reflexionar porque el desmadre diario de Colombia –una interminable partida de tetris que jamás encaja– nos va volviendo comentaristas con modos de hincha: “¡No!”, le gritaba Adolfo Pérez a la selección, hace treinta años, cuando se comía un gol. Toca redoblar esfuerzos para no alimentar con reacciones viscerales esa inteligencia artificial que son las redes sociales, pues se miente un poco cuando se les responde a los hechos con reflujos e injurias: las noticias sin digerir son pesadillas.



Este desmadre ha sido nuestra rutina –hubo una vez aquí, en las últimas décadas, un presidente liberal que cerró el Congreso en busca de un pacto de paz, un presidente joven que despejó 42.000 kilómetros cuadrados mientras reiteraba la guerra perdida contra las drogas, un presidente de república bananera que cambió la Constitución con votos patéticos para quedarse en el poder a liderar los peores instintos de esta sociedad–, pero el establecimiento acaba de notar el desconcierto habitual porque por fin lo está oficiando otra gente. Esta anarquía, la de esta semana de los 3.200 rayos en dos horas, ha sido endémica e ideologizada: ha sido normal que el Ejecutivo se dedique a legislar, ha sido típico que los gobernantes agarren aires de dueños, ha sido científico clasificar a los parientes del Ejecutivo, de los delfines a las primeras damas, entre los reptiles.

Está ocurriendo lo usual en un gobierno inusual. Pero habíamos quedado en que la gracia de esta presidencia reivindicadora era que nos liberara tanto de las mañas como de las políticas que sirven a unos pocos nomás: de los diplomáticos de carambola, de los fanáticos de carrera, de los clientelistas de pelo en pecho.

Habíamos quedado en que la gracia de esta presidencia reivindicadora era que nos liberara tanto de las mañas como de las políticas que sirven a unos pocos nomás.

Esta semana de reformas varadas y viajes claves se me ha ido pensando, entre el esoterismo y el análisis y la desazón, para qué puede servirle al Gobierno que el derechizado expresidente Pastrana –años después de su franca charla, a la salida de un baño, con el siniestro de Trump– haya reaparecido con esa carta temeraria en la que en pleno encuentro binacional le advierte al presidente Biden no solo que “la Colombia de Petro es un caos de orden público y criminalidad”, sino que este gobierno “prometió cielo y tierra a los narcotraficantes”. Suena a Quico: “No te metas con esa chusma”. Pero, como las obras selectas de Duque o el diplomado sobre la obra de Uribe, su salida en falso no es para reírse, sino para recordar que no necesitamos líderes inescrupulosos que se porten como amos del país y que al mismo tiempo desconfíen de sus legados.

El futuro suele darle la razón a la democracia. Con el paso del tiempo, superados los vértigos y las paradojas y los días sin ojalás, y a salvo en la buena memoria que tiene la esperanza, no hay que ser de izquierda ni de derecha para reconocer que los genocidios, las torturas, las listas negras, los racismos, los paramilitarismos y los falsos positivos son fracasos brutales de las sociedades, y solo muy pocos, de atar, declaran que los reconocimientos políticos, los pactos de paz, los desarmes y las reparaciones fueron un error. No me parece un mal criterio para nadie que obre de buena fe: opinar, votar, legislar, gobernar con la certeza de que tarde o temprano los unos nos ponemos de acuerdo con los otros en que los relatos de los pueblos consiguen desvararse por obra y gracia de la solidaridad y la conciliación.

