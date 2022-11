No hay otra salida. Toca hablar, debatir, pactar con el Eln. Si hubiera otra solución, si alguien pudiera ganar esta guerra en la que todos los bandos mueren, envilecidos y enriquecidos, en el nombre del mismo país, no estaría cumpliendo seis décadas aquella guerrilla anclada en tantas luchas traicionadas y tantas verdades refutadas. Por qué aún no se ha dado esa paz: porque este Estado con el casco lleno de agujeros, que pasó de los días de La Violencia a los días de El Narcotráfico sin devolverle la dignidad al campo, no solo se ha resignado a cogobernar con bandas y con remedos de tropas históricas, sino que, desafiado por los ataques, los secuestros, las voladuras de oleoductos y las rentas criminales del Eln, concluye que “no se puede hablar de paz en esa lengua”: “tiene que haber otra salida”.



Por qué puede salir bien esta vez: porque la voluntad del Gobierno está más fuerte que el brío de los empresarios de la guerra; porque el Eln sabe que en estos cuarenta años, mientras se enredaban sus negociaciones de paz con los mandatos de Betancur, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe, diez grupos armados fueron capaces de desmovilizarse antes de despolitizarse del todo; porque, luego de perder cuatro años en bravuconadas duquistas, se han retomado los diálogos en donde iban; porque esta presidencia atípica, plena de reivindicaciones, deja sin pretextos políticos a las guerrillas, y porque, como lo prueba la participación del jefe de Fedegán en el equipo negociador, parece aprendida la costosa lección de “el sí versus el no”: la cultura de la aniquilación, que aún respira, comienza en la cancelación del opositor.

Todos los días hay noticias de la guerra y de la paz. Qué dolorosas las muertes en las veredas de Putumayo. Qué dura la llegada al Canal Saint Martin de París de ese mural perseguido, “¿Quién dio la orden?”, sobre los 6.402 “falsos positivos”. Qué estremecedora la aparición, veintiún años después, de los restos de aquella mujer reclutada por las Farc. Qué tal la escena en la que la JEP le entrega a esa madre en Samaná, en Caldas, los cadáveres de esos dos hijos suyos que hicieron pasar por guerrilleros. Qué tal las medidas cautelares para identificar 553 cuerpos en veintisiete cementerios de la zona cafetera. Qué tal las excavaciones en La Escombrera, el botadero de la Comuna 13 de Medellín, en busca de 459 almas en pena. Dígame usted, al final de este párrafo, si hablar de paz es perder el tiempo.

Luego de perder cuatro años en bravuconadas duquistas, se han retomado los diálogos; porque esta presidencia atípica, plena de reivindicaciones, deja sin pretextos políticos a las guerrillas.

Es razonable pensarse dos veces al Eln: tanto su horizontalidad como su fortalecimiento a cada lado de la frontera son obstáculos para la cordura. Pero también es sensato preguntarse si en verdad están siendo mejores estos líderes nuestros: ¿dan ejemplo?, ¿discuten en el Congreso una reforma política que cierra puertas o que reconoce voces que nadie había escuchado antes?, ¿empujan un Código Electoral a la medida de los patrones que han convertido las campañas en fondos de inversión?, ¿denuncian el exterminio de los defensores de derechos y los firmantes de paz?, ¿siguen reduciendo a guerreristas a quienes pronuncian los peros?, ¿dan pasos para la despenalización del negocio que redefinió al Estado colombiano?, ¿viven a la altura de su palabra?, ¿los mueve más la compasión que la ambición?

No sobra responderse esas preguntas. La cautela no es lo contrario a la esperanza. Sí, el equipo de negociadores del Gobierno, del senador Cepeda a la senadora Pizarro, es un equipo de colombianos que no solo han logrado que la política de este país no sea más un club social de trasescena sórdida, sino que han estado viviendo hacia la paz. Pero se trata de dejar sin argumentos –sin excusas– a los operarios y los burócratas y los jubilados de la guerra.

