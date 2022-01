Contratitis

Uno podría generalizar: decir, por ejemplo, que estamos plagados de líderes que son limpísimos hasta que los capturan. Pero no solo estaría olvidando que aún no han nacido los dirigentes colombianos que reconozcan sus culpas –"yo sabía", "yo fui"–, sino que los cabecillas de aquí que van a dar a la cárcel, tanto los armados como los desarmados, suelen repetir que son perseguidos políticos y chivos expiatorios mientras cumplen sus condenas. Puede ser que sean caraduras. Que piensen "no es corrupción si no se ve". Que los deje dormir la idea de que "no es corrupción si es para blindarse contra la mezquina, bloqueadora, roja oposición que atenta contra la democracia". Pero a mí me suena a desdoblamiento: el cuerpo lanza un vehemente discurso anticorrupción mientras el alma permite el diez por ciento.



El corrupto, que no hace sino que reclama su parte, piensa que no lo es: es el periodista del Grupo Radial Colombiano que recibía cheques de los patrones de Cali por debajo de la mesa, pero solo cobraba unos pocos. Si el presidente Turbay habló de reducir la corrupción a sus justas proporciones, venido, de corbatín, de la lógica de la Guerra Fría, fue porque en esos tiempos belicosos –de asociarse con quien fuera con tal de cerrarle el paso al enemigo interno bruto– aún se le temía al triunfo del comunismo como al apocalipsis. Resulta cómico y grave, sí, pero me temo que este gobierno del "no" piensa igual: que hay que evitar, como sea, que en pocos meses lleguen al poder el centrismo, el castrochavismo, el petrismo, el santismo, la revolución molecular disipada que han entorpecido "all my term".

Si no es así, si no hay una disociación turbayista en la Casa de Nariño, si no existe una Colombia dentro de Colombia que dice odiar la corrupción pero es ciega a ella mientras no le impida echar para adelante, reactivarse, entonces por qué este gobierno "antimermelada" puede repetir el mantra "el que la hace la paga" aunque se le aparezcan los padrinos de los centros Sacúdete, los ñeñes, los memos, las subcuentas para la atención de desastres, las chuzadas financiadas por nosotros mismos, los ataques cibernéticos simulados, los anticipos de 70.000 millones de pesos a pesar de las pólizas falsas, las camionetas blindadas en plena pandemia, los dineros del Fondo de Paz para posicionar la imagen del presidente Duque y las nóminas paralelas de la Universidad Sergio Arboleda que benefician a su corte.



El martes 11 de enero de "ojo con el 2022", cuando no solo Daniel Coronell describió en la W Radio la trama de aquella universidad, sino que Sebastián Nohra probó desde Mañanas Blu cómo se volvió megacontratista de varias entidades públicas la esposa de un asesor de la jefa de gabinete del Gobierno, el propio Duque sacó pecho por un "explosivo dossier" ecuatoriano en el que al parecer se enlaza a su antecesor con el supuesto lavador de activos Álex Saab –y, en su manía de obrar como juez e invocando la ley de moralización, el mandatario naranja pareció darlo por hecho–, pero al día siguiente, el miércoles, el “polémico empresario” Saab aclaró desde su cárcel en Miami que "no tiene vínculo ni ha realizado negocio alguno con los expresidentes Santos ni Correa".



Existe una Colombia dentro de Colombia protagonizada por funcionarios y jueces y ciudadanos decentes que no se merecen la frase "la mujer del asesor firmó 24 contratos con el Estado que suman 1.245 millones de pesos", ni la cortina de humo para taparla. Pero prefiero cerrar con la distorsión de estos gobernantes que repiten “yo no me he robado nada” mientras asumen las reglas del lodazal: la corrupción lo es, sobre todo, cuando su fin es prevalecer sobre los adversarios, pero esta gente no quiere saberlo.

RICARDO SILVA ROMERO

www.ricardosilvaromero.com

