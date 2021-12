Contragolpe

Si es cierto aquello de que el fútbol recrea el estado de una sociedad, que pensándolo bien sí lo es, entonces la Colombia de hoy sigue padeciendo como un fardo a la Colombia de ayer: sigue lidiando el machismo, el clasismo, la explotación, la marrulla, el desdén olímpico de unos cuantos encorbatados que –en la tradición de los curas y los militares y los políticos y los dueños de acá– se resisten a dejar atrás ese mundo morcilludo en el que ellos viven y mueren por encima de la ley. Sí, el partido que terminó en el ascenso del Unión Magdalena a la A, que es una C, fue otra cumbre de la degradación, pero nada es ni ha sido tan grave como el desprecio de los dirigentes por los derechos de los jugadores.



Cuando uno empieza a sentir que se fueron los adultos es porque el adulto es uno. Cuando se empieza a notar que este es el reino del sálvese quien pueda, y el tuerto sigue siendo el rey, se está descubriendo el deber de pronunciarlo: ser adulto es dejar constancia.



Notar que un hincha del Tolima fue asesinado porque sí, por ser de los otros, luego del partido del domingo. Revelar el supuesto "pacto de caballeros" que hicieron los presidentes de 16 clubes del fútbol colombiano, en la mesa de la Dimayor y cumpliendo una de nuestras peores tradiciones, para armar una lista negra de los jugadores que reclaman sus derechos. Recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio, que investigó aquella componenda de las de antes, ya había multado a la Federación Colombiana de Fútbol por su participación –"y qué"– en la reventa de boletas de las eliminatorias. Y desenmascarar a los dirigentes que están empeñados en acabar con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.

Porque el cacique criollo, un Satán que grita "vade retro", suele ser alérgico a expresiones tan simples como "condiciones laborales" o "negociación colectiva". Porque el dirigente nacional tiende a echarle la culpa al mensajero: no a la corrupción, sino a su denuncia; no a la desigualdad, sino a la protesta. Sí, el presidente Duque, futbolero como tantos colombianos que creen que los gritos de horror se resuelven con gritos de gol, ha llamado "una vergüenza nacional" al partido sin rival en el que el Unión logró su ascenso, pero no solo estamos hablando del enterrador de la ley de garantías, sino de un político de estos que atacan a los caídos –"ojalá hubiera sido así con su ministra", le dijo uno de los futbolistas derrotados–, pero no tienen tiempo para hablar de los abusos diarios que montan los clubes contra los futbolistas.



Yo sospecho que fue el cínico afán de Duque por hacer la Copa América en pleno estallido social –mientras un Andrés Escobar encarnaba al país bárbaro e inescrupuloso que ajustició a Andrés Escobar por hacer un autogol– lo que volvió a alejarme de los partidos de esta selección que no consigue ser un equipo. En este país se confunde hacer política con impartir una justicia a la medida: no se suman voluntades sino que se restan enemigos. Y la sola mención del circo del fútbol en los días del paro fue, para mí, la constatación de que la Colombia excluyente de ayer sigue saboteando a la Colombia libertaria de hoy, y la clase dirigente del pasado, que vota contra la libertad de expresión en el Congreso, pues poco cuida ya las formas, sigue jugando al contragolpe: deja que tengamos la pelota, y presionemos arriba, porque siempre tenemos el marcador en contra, pero nos mete el siguiente gol apenas ve vacío nuestro campo.



Qué talento para tener la sartén por el mango. Qué astucia para decretar la "vergüenza nacional" cuando alguien más la comete.



Qué claro es que aquí se respetará a los jugadores cuando se respete a los trabajadores: sí, de tal patria, tal fútbol.

RICARDO SILVA ROMERO

