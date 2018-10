Colombia tiene 199 años, pero sigue perdiendo su tiempo en cortinas de humo, en cortinas de ruido. Siempre que prende uno un aparato, que ese es el tic de esta era nuestra, está sucediendo un debate a muerte en vivo y en directo –el circo romano en streaming– entre un par de antagonistas que han sido elegidos para el programa de hoy porque se odian a muerte de antemano, porque hacen parte de alguna manada acezante, porque están dispuestos a encarnar al héroe de los unos y al villano de los otros. “Fuerte enfrentamiento...”, “Duro agarrón...”, “Rifirrafe entre nosecuál y nosequién”, puede leerse unos minutos después en todas las pantallas. Y es la pelea y la distracción histérica y la cortina de ruido del día: “¡Castración para violadores!”, “¡La JEP es de bolsillo de las Farc!”, “¡Duque es un títere!”.



Y, como nadie está mirando, como todo espectáculo produce una tras escena plagada de susurros, les permite a los peores exponentes de la clase política colombiana dedicarse a su verdadero trabajo: aferrarse al poder.



‘Conejo’ es la palabra. La exsenadora Claudia López la suscribió el martes pasado –están haciéndonos “conejo” a los doce millones de colombianos que votamos la consulta del 26 de agosto– mientras retaba al presidente Duque a cumplir su propio pacto nacional contra la corrupción. Y la suscribió sin titubear, supongo, porque señala una tradición de este país: ‘Conejo’, en su acepción de estafa, de engaño, de gazapo perverso, de negar una deuda e irse sin pagar la cuenta, se encuentra en 'Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano' (1885) de Rufino José Cuervo, en 'Colombianismos' (1953) de Julio Tobón, en 'Bogotálogo' (2011) de Andrés Ospina, en 'Diccionario de colombianismos' (2018) del Instituto Caro y Cuervo. ‘Conejo’ están haciéndonos a esta hora de este día los herederos de la más rancia política colombiana.



Pues no solo han saboteado las medidas que acordaron sus partidos cuando los resultados de la consulta estaban frescos, sino que le han dedicado sus días hábiles a todo lo contrario: a buscar cómo atornillarse al poder. Si han tramitado reformas esperpénticas como golpes bajos a la democracia –si retoman la tradición de tapar articulitos con artículos, si defienden el transfuguismo y la reelección y el Consejo Nacional Electoral sin sonrojarse, si insisten en elevar los umbrales electorales para que solo puedan buscar el poder quienes lo tienen, si proponen prórrogas o unificaciones de períodos sin caer en cuenta de que es una manera de arruinar el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de 1991, si hablan de inmunidades para ellos mismos–, es porque les temen a las próximas elecciones como a Dios.



Porque no entraron a la política para cumplir las promesas de la democracia, sino para quedarse. Porque su proyecto político es el poder. Porque lo suyo es hacer las reformas necesarias para seguirle ganando el pulso a esta ciudadanía creciente que jamás va a votar por ellos, lo suyo es reformarlo todo para que todo siga igual. Es probable que su maquiavelismo se vea arruinado por su mediocridad, sí, es probable que su ambición desmedida –“¿y si de paso le metemos que el Presidente elija al Fiscal?”– vuelva a conducirlos al fracaso. Que una vez más estemos cayendo en la trampa de perder días, debates radiales, columnas, pulsos tuiteros e insomnios en discutir propuestas descabelladas que no se van a dar: “¡Gran garrotera en el Congreso...!”. Y que perdamos de vista lo que está sucediéndonos más allá del ruido.



Que los partidos están tratando desesperadamente de que Colombia vuelva a ser su feudo impune, su Estado a espaldas de todos, su conejo, pero cada vez vota más gente que se niega a aceptar que esto no tiene remedio.



RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com