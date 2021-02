Con ustedes, el posconflicto en la posverdad. O sea que no solo no se ha acabado el conflicto, sino que buena parte del país aún niega que lo sea. Siempre hubo propaganda sucia, estafa y fanatismo en Colombia y en todas partes, pero ahora ni siquiera les importan los hechos, no, van por ahí cazando mentiras para cebar las monomanías y los prejuicios como se ceba a los monstruos. El Presidente que tenemos pidió en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU el fin de la indiferencia ante los “crímenes atroces” del régimen de Venezuela, pero poco se refirió a las 6.402 ejecuciones extrajudiciales descubiertas por la justicia transicional porque lo suyo es atrincherarse, vivir e insistir en el país del no: en ese país no hay JEP, ni hay violencia estatal ni hay guerra.



Desde que el mundo empezó a imaginarse un inframundo al que iban a dar las almas de los muertos, un “más allá” que con el paso del catolicismo fue agarrando cara de condena en latín, se pensó en el destino de los asesinados y se los vio como espíritus errantes a la espera de cierta justicia. ¿Qué puede hacer un país con la noticia de que en sus tinieblas, de 2002 a 2008, sucedieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales?: ¿qué puede hacer una cultura si se entera de que 6.402 víctimas fueron disfrazadas de victimarios luego de ser ejecutadas por agentes del Estado? Puede sentir el pulso de esos 6.402 fantasmas. Puede oír las voces de las madres que –como le confesó a EL TIEMPO una de ellas– sueñan con preguntarles “¿ustedes tienen hijos?, ¿les gustaría que les mataran a uno?, ¿por qué mataron al mío?” a los verdugos de sus niños.



Puede insistirse en voz alta que esos soldados mataron porque sí –por dinero, por permisos, por ascensos– para captar el tamaño de la degradación: esta violencia trivial que es el infierno. Puede preguntarse “por qué pasó”, “quién dio la orden”, “cómo evitarlo”. Puede concluirse, con el general Mora o el coronel Velásquez, que se ha repetido hasta el exterminio no solo el espeluznante error de delegarles a las Fuerzas Militares la tarea social de encarar el conflicto armado, sino la maña de azuzarlas y perturbarlas con recompensas y moralejas –como “no estarían recogiendo café” o “se acabó la guachafita”– que en medio de semejante pesadilla se han confundido con órdenes, con reglas: “Para eso me entrenaron: para matar”, dijo un capitán frente a la madre que habló con EL TIEMPO.



Se puede, en fin, contar, documentar, llorar esta guerra. Pero sobre todo debe reconocerse que sí pasa y sí pasó si se busca que no siga pasando: tiene que aceptarse que la JEP está investigando secuestros, éxodos, masacres, reclutamientos y ejecuciones extrajudiciales, porque sí ocurrieron y sí ocurren.



Colombia es una macabra parodia de la historia: el ministro de Defensa responde “res non verba” al “memento mori” de un guerrillero más enceguecido que ciego, y el comandante del Ejército alucina en Twitter, y los grupos armados parecen sentirse autorizados a dar su “batalla” por la convivencia. Colombia escupe manzanas podridas, señala vecinos y celebra la justicia que enloda al rival, pues no ha sido lo suyo asumir el Estado y la verdad, y en estas patrias que desprecian sus instituciones los caudillos y los chivos expiatorios sirven para seguir negando el horror y seguirse exculpando: si admitiéramos la frase “gracias a Uribe volvimos a las fincas”, o sea “el Estado era él”, tendríamos que admitir la sentencia “por culpa de Uribe mataron a 6.402 inocentes”.



Por eso hay que apoyar a la JEP: porque no es otra venganza ni otra lavada de manos, no, no es otra cruz para falsos mesías, sino una rara oportunidad para ponernos de acuerdo en dejar de servirle –todos– a esta cultura que aniquila.



Ricardo Silva Romero

