Sigo donde iba: en que campean por Colombia pequeños políticos con aires y arranques de tiranos, y siguen asomándose la devaluación de la palabra, el desprecio por aquella verdad que es una suma de verdades y la criminalización de la protesta, típicas de los opresores, pero mientras más se pretenda imponer la vieja e irascible “unidad de la patria”, más irá tomando cuerpo una generación que haga cumplir y cumpla la promesa de la democracia. Ya debería ser obvio que en las protestas sociales, en los cacerolazos, en los disturbios entre el humo, en los grafitis donde puede leerse ‘nos están matando’, en las indigeribles cifras de masacres y de asesinatos de defensores de las igualdades, en las ‘velatones’ y en los actos de reconciliación, están los jóvenes: son los colombianos nuevos quienes están reclamando un país en el que la vida no se pierda de golpe, ¡crac!, y haya algo que perder.



Y, sin embargo, el Gobierno, que insiste en dominar una lengua muerta, sigue encarándolos como disidencias infiltradas por disidencias: disidencias de su “unidad” tomadas por disidencias de esta guerra negada a sangre y fuego.



Hubo un tiempo, cuando yo era niño, en el que uno podía verse obligado a ver Educadores de hombres nuevos porque no había sino un par de canales de televisión, era necesario buscarse un Telecom para llamar a larga distancia, seguía hablándose de paridades entre hijos de liberales e hijos de conservadores en los cubículos de la república, crecía como una mancha el vaticinio “ya vendrá un nuevo 9 de abril”, imperaban los mismos apellidos compuestos de comienzos de siglo, solía agacharse la cabeza ante sotanas y uniformes, entre la reverencia y el miedo, y era posible echar a andar la hipótesis de que detrás de esta matanza de jóvenes no estaba esta política de la aniquilación, sino una “mano negra”, en la trasescena del estado de sitio, como un villano bajo una luz mortecina.



Digo esto porque se suponía que el presidente Duque era joven, pero es el hijo pródigo de un mundo en el que ganar las elecciones no es gobernar, sino imperar; resistirse a ser liderado por la ciudadanía; declarar que le fue entregada una catástrofe; repetir que cualquier acto de barbarie será investigado “hasta las últimas consecuencias” como condenando a la impunidad y al olvido; victimizarse, desde el burladero del poder, para que suene lógica la siguiente “estocada final”: “Tocaba”. Podría uno sentirse violentado por su vocación a esa rancia “unidad” que en apenas dos años ha saboteado una y otra vez las mejores oportunidades –el acuerdo de paz, el pacto contra la corrupción, la conversación nacional, la pandemia, el acto de perdón y reconciliación en Bogotá– para conseguir un país en el que la gente se deteste en paz.



Podría subírsele la tensión a uno porque este presidente tampoco fue, pero, ya que la idea es no servirle a la violencia, quizás haya que comprender que aquel hombre vestido de policía es solo un mensajero del pasado.



Se nos van a crecer las mareas sociales, “hasta las últimas consecuencias...”, por esa ceguera suya a la Colombia del gobierno anterior. Se nos van a ir un par de años más en lugares comunes de los días de Telecom. Y va a ser una oportunidad para entender que los gobernantes vienen y se van, y algunos siguen siendo nostálgicos de los uniformes, y más vale una marcha pacífica e ingeniosa de jóvenes sobrevivientes –al reclutamiento, al desempleo, a la estigmatización, a la brutalidad– empeñados en comprender las dimensiones de la frase “este año ha habido 55 masacres en Colombia”, y en acusar recibo de la carta en la que las viejas Farc piden perdón, y en liderar esta lenta transformación de nuestra democracia en democracia sin comillas.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com