De verdad no veo el dilema. De verdad no entiendo la pregunta por quién ganó el debate presidencial –el nadir del nadir– del martes pasado. Biden será flojo, será titubeante, será típico, será miembro del exasperante club del establecimiento, será gringo en la peor acepción de la palabra, pero no es Trump: fin del asunto. Biden será blanco, millonario, obvio y lo que usted quiera, pero de ninguna manera es Trump: es la imperfección y la trasescena y la desilusión de la democracia, pero no es la tentación de la tiranía que va socavándonos a todos poco a poco, horadándonos “no por su fuerza, sino por su constancia”, que un día es demasiado tarde para pronunciarlo. Biden le soltó a Trump el martes una serie de insultos que a estas alturas son cosas de fondo: “Payaso”, “mentiroso”, “mascota de Putin”, “peor presidente que ha tenido Estados Unidos”, le dijo, “¿te vas a callar, hombre?”, y a este punto hemos llegado.



Hubo gente brillante y descabellada que el pasado bisiesto, “maldito 2016”, pensó que una victoria de Trump sobre Clinton tenía algo de gracia: frenar las maquinaciones de la globalización, dinamitar la conspiración de los políticos rancios con los magnates que pactan la suerte de todos, mostrar al mundo la hondísima crisis de la vieja democracia del único país que –dijo Oscar Wilde– “fue del barbarismo a la decadencia sin una civilización en el medio”: “¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes?”, se pregunta Mafalda, que vive su vida en su casa, pero sobre todo en este mundo. Y es claro, en cualquier caso, que no había entonces, ni hay ahora ningún dilema para quien siga pensando que la democracia es el mejor modo de buscar la convivencia: votar por Biden será jugar el juego, pero votar por Trump, que es un lobo con piel de lobo que echa atrás lo humano, es votar contra la democracia.



Trump es la parodia del declive de la modernidad, el siglo XX, con sus famosos por ser famosos, sus megalómanos baratos, sus matones de colegio, sus abusadores del poder, sus racistas, sus clasistas, sus homofóbicos, sus misóginos, sus guerreristas, sus nostálgicos de aquel pensamiento épico que no solo parte de la base de que ser es prevalecer, sino que desprecia la sola idea de la transformación. Según le sirva a la causa de sí mismo, según le susurren sus diablos al oído, Trump es capaz de celebrar o escupir a Colombia, de defender o atacar los acuerdos de paz con las Farc, de aliarse o de enfrentarse con la Venezuela que a duras penas puede señalar en un mapamundi. Si todavía se está buscando un criterio para elegir allá o acá un líder que lo sea, en fin, no hay uno más claro que votar por quien sí crea en votar.



¿Soporta su candidato la democracia, la separación de poderes, la oposición, el escrutinio del periodismo, la libertad de expresión, el humor, el diálogo para sacarse de adentro la violencia, la igualdad de las razas y los géneros y las fortunas ante la ley? Ese es entonces. Allá o acá.



Se pone más triste, a ratos, este mundo triste: hoy es un mundo sin el sabio de Quino, por ejemplo, que hasta el miércoles pasado dedicó la vida a dibujarnos esta terrible vocación a subyugarnos los unos a los otros mientras sometemos este planeta azulísimo que merece una especie mejor. “¡Buenas noches, mundo, será hasta mañana!”, dice su Mafalda antes de soñar, “pero ojo que quedan muchos irresponsables despiertos, ¿eh?”. Y es lo mínimo desempolvar el coraje para defender la democracia de tantos tiranos 2.0 y tantos supremacistas 4G que están volándonos en círculo. Y es lo adulto, que sobre eso se ha tratado este bisiesto, no dejarnos vender una era superada, ni dejarnos arrebatar el derecho a dormir con los dos ojos cerrados.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com