Uno no sabe si es ceguera al color o es mala fe. Pero la derecha colombiana del siglo XXI sigue prefiriendo lidiar las consecuencias a remediar las causas: sigue prefiriendo cumplirles las promesas del liberalismo a unos cuantos –darles libertad e igualdad ante la ley a los acomodados– y sacarles los ejércitos al hambre, al desempleo, a la pobreza, a la desesperanza, al ninguneo. Yo no veo derrotada a esa derecha. Me parece claro que puede poner su presidente en el 2022. En pleno estallido social, sus líderes impúdicos, Uribe, Pastrana, Vargas, han observado con frialdad del siglo pasado cómo con el paso de los días y los desencuentros se van desquiciando los que sí tienen cosas que perder –y se van creyendo el castrochavismo y la guerra asimétrica y la revolución molecular disipada–, y entonces han dado con la palabra clave de su campaña: “Autoridad”.



Hace cien años una digna protesta de estudiantes sobrevivió a los embates de la policía –según cuenta, emocionado, EL TIEMPO de mayo de 1921– para reformar la decadencia del sistema. Hace cincuenta el Movimiento Estudiantil, no obstante la represión militar de otro gobierno bárbaro en el nombre de la civilización, no solo logró ser contestatario, sino reformador. No es tan iluso creer que después del paro de esta generación, entre el duelo por los asesinados, los desaparecidos, las violadas y los heridos en las sombras de los últimos días, va a ser cada vez más difícil que se den estos gobiernos reacios a la convivencia y la solidaridad y el reconocimiento político de los segregados: va a ser cada vez más raro que la gente se acostumbre a la hostilidad estatal o se diga sin sobresaltos que a uno aquí pueden matarlo por ser y por estar y por decir.



Suele criticárseles a los colombianos nuevos que no soporten y no teman ni un poco los hábitos enrevesados de los viejos, pero gracias a ellos, a su lucha vital contra los eufemismos, las sumisiones, la posverdades, los paramilitarismos y los miedos, ya no va a ser lo normal que un vengador que dispare contra los manifestantes termine haciendo una ronda en nuestros medios para pedirle al país que no lo juzgue, ni va a ser lo usual que un muchacho que le responda al horror con su música sea forzado por los agentes de la ley a ponerse de rodillas, ni va a ser respetable un gobierno perplejo que le ponga condiciones a la CIDH, ni va a ser natural que un país se les imponga a las regiones desde el lejano centro, ni va a ser típico de acá que un senador piense en voz alta que “otro problema de las minorías en Colombia es que se creen mayorías”.



No me engaño. A pesar de las encuestas que la muestran remota e impopular, por estos días de incendios se la ve revitalizada, en su elemento, a esa derecha que nos trajo hasta acá de tanto sabotearnos los acuerdos progresistas e impedirnos la despenalización de la droga. Se la ve justificada. Se le siente de vuelta: Uribe repite que al Presidente le ha faltado autoridad, Pastrana, que una vez fue joven, insiste en que Colombia es “la joya de la corona para el socialismo del siglo XXI”, y Vargas habla de “contemplar la declaratoria del estado de conmoción interior”. Creo, sin embargo, que si este paro de nuevos logra ser reformador –lo digo en EL TIEMPO de mayo de 2021– de ahora en adelante hacer política no solo va a significar “tramar complicidades”, que eso ha sido aquí, por ejemplo, hacer campaña, sino que sobre todo va a ser pactar la paz.



Y “autoridad” no va a significar solamente aquella “omnipotencia” ni aquella “mano dura” que la derecha vende por cuotas.



Y “autoridad” va a ser cada vez más lo que tiene que ser: la legitimidad, el prestigio, el lugar que se va ganando una vida de tanto defender la vida ajena.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com